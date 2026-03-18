أمين عام الاتحاد السنغالي يكشف تفاصيل جديدة بشأن قرار منح المغرب كأس إفريقيا

كشف عبد الله سو الأمين العام للاتحاد السنغالي لكرة القدم تفاصيل جديدة بشأن القرار التاريخي بمنح المغرب لقب كأس أمم إفريقيا.

وقال عبد الله سو الأمين العام للاتحاد السنغالي عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون السنغالية: "تم استدعاؤنا لجلسة عبر الفيديو، وقدمت كل الأطراف مرافعاتها، وكان من المفترض أن تبدأ المرافعات الختامية بمحامينا سيدو دياني، لكننا انتظرنا ساعتين دون مبرر".

وأضاف "فوجئنا بإغلاق الجلسة دون الاستماع للمرافعات الختامية، ثم تلقينا لاحقا قرارا صادما، وهو ما جعلنا نشك في وجود أمر مُدبر".

وأتم الأمين العام للاتحاد السنغالي لكرة القدم تصريحاته "القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني. نحن سنتحرك بكل قوة لإلغائه".

وقرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الطعن على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب.

وجاء بيان الاتحاد السنغالي لكرة القدم على النحو التالي:

أحيط الاتحاد السنغالي لكرة القدم علمًا بالقرار الصادر في 17 مارس 2026 عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك في إطار القضية رقم DC23316.

وتأتي هذه الإجراءات عقب الشكوى المقدمة حول المباراة النهائي لكأس أمم إفريقيا والتي جمعت بين السنغال والمغرب.

وبموجب هذا القرار، أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للكاف قبول استئناف الاتحاد المغربي لكرة القدم، وقامت بقبوله. وبذلك، ألغت الهيئة القرار الذي كانت قد أصدرته اللجنة التأديبية للكاف، على أساس أن حق الطرف المستأنف في الاستماع إليه لم يتم احترامه خلال إجراءات الدرجة الأولى.

كما اعتبرت لجنة الاستئناف أن سلوك منتخب السنغال يندرج ضمن أحكام المادتين 82 و84 من لائحة كأس أمم إفريقيا. وبناءً عليه، أعلن كاف أن منتخب السنغال قد خالف المادة 82، وقررت خسارته المباراة اعتباريًا بنتيجة 3-0 لصالح المغرب، تطبيقًا للمادة 84.

ويستنكر الاتحاد السنغالي لكرة القدم هذا القرار الجائر وغير المسبوق وغير المقبول، والذي يسيء إلى سمعة كرة القدم الإفريقية.

ومن أجل الدفاع عن حقوقه ومصالح كرة القدم السنغالية، سيباشر الاتحاد في أقرب حال إجراءات الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان.

ويؤكد الاتحاد السنغالي لكرة القدم التزامه الثابت بقيم النزاهة والعدالة الرياضية، وسيطلع الرأي العام على مستجدات هذه القضية.

وكان منتخب السنغال خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ساديو ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.