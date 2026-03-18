طائرة خاصة تنقل الجيش الملكي إلى القاهرة قبل يومين من لقاء بيراميدز

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 11:11

كتب : FilGoal

حدد نادي الجيش الملكي موعد السفر إلى مصر، تحضيرًا للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكر موقع هسبورت المغربي أن بعثة الجيش الملكي ستسافر صباح الخميس نحو مصر، في طائرة خاصة.

وذلك بهدف تفادي إرهاق اللاعبين وضمان أفضل ظروف الاستعداد، حسب التقرير.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق حصتين تدريبيتين عقب الوصول، الأولى يوم الخميس، والثانية يوم الجمعة، لوضع اللمسات الأخيرة قبل خوض اللقاء الحاسم.

في لقاء الذهاب، فرض بيراميدز التعادل على الجيش الملكي بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم بالمغرب.

وسجل محمود عبد الحفيظ "زلاكة" هدف بيراميدز، بينما أحرز أحمد حمودان هدف الجيش الملكي.

وخاض الجيش الملكي اللقاء على أرضه بدون حضور جماهيري عقب أحداث الشغب التي شهدتها مواجهة الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وتواجه الفريقان الموسم الماضي في نفس الدور، لكن انتهت مباراة الذهاب في مصر بفوز بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وستقام مباراة الإياب التاسعة مساء السبت 21 مارس على استاد الدفاع الجوي.

