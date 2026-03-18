مواعيد مباريات الأربعاء 18 مارس - دوري أبطال أوروبا.. ونصف نهائي كأس مصر
الأربعاء، 18 مارس 2026 - 10:34
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم الأربعاء مباريات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 18 مارس والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
برشلونة × نيوكاسل.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
توتنام × أتلتيكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ليفربول × جالاتاسراي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
بايرن ميونيخ × أتالانتا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
نصف نهائي كأس مصر
طلائع الجيش × زد.. 9:30 مساء - أون سبورت 1.
الدوري الأوروبي
سبورتنج براجا × فرينكفاروزي.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
كأس خادم الحرمين الشريفين
الخلود × اتحاد جدة.. 9:00 مساء - ثمانية.
أهلي جدة × الهلال.. 9:00 مساء - ثمانية.
