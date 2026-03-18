أرتيتا: أرسنال يستحق التأهل.. ورايس كان رائعا

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 01:59

كتب : ذكاء اصطناعي

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بأداء فريقه بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الفريق استحق الفوز بعد الأداء الذي قدمه طوال المباراة.

وتأهل أرسنال إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على باير ليفركوزن بنتيجة 2-0 في إياب دور الـ16.

وبذلك تفوق أرسنال بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "بدأنا المباراة بشكل رائع وكنا خطيرين من كل الزوايا. حارسهم أبقاهم في المباراة، وكنا بحاجة إلى لحظة سحرية من إيبس"، في إشارة إلى إيزي الذي سجل هدف التقدم.

وأضاف: "في الشوط الثاني، منحتنا لقطة ديكلان فرصة لحسم المباراة، وكانت لدينا أربع أو خمس فرص كان يجب أن نسجل منها الهدف الثالث. بشكل عام، كنا نستحق الفوز والتأهل إلى ربع النهائي".

وتحدث المدرب الإسباني عن تألق إيزي قائلاً: "هو يلعب كل ثلاثة أيام، ويملك إيقاعًا جيدًا وتفاهمًا مع زملائه. هذا الهدف يوضح سبب وجوده هنا. عندما تبدأ في صناعة لحظات حاسمة في المباريات فإن ذلك يمنحك ثقة أكبر".

كما أشاد أرتيتا بأداء ديكلان رايس قائلاً: "كان رائعًا للغاية، هو وبقية الفريق. الطريقة التي يقاتلون بها على كل كرة والشغف الذي يظهرونه أمر مذهل".

وبذلك تأهل أرسنال إلى ربع النهائي ليواجه سبورتنج لشبونة البرتغالي.

