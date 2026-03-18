"بكائون ومجانين".. رد فعل لاعبي السنغال بعد سحب لقب أمم إفريقيا

سخر لاعبو منتخب السنغال من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعد سحب لقب أمم إفريقيا ومنحه للمغرب.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا.

ونشر باتي سيس لاعب السنغال صورا من تتويج السنغال بلقب أمم إفريقيا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وكتب سيس "يمكنهم إضافة ثلاثة أهداف أخرى لصالح البكائين".

بينما اكتفى إسماعيلا سار بنشر رمز تعبيري ساخر تعقيبا على قرار كاف.

أما موسى نياكاتي فنشر هو الآخر صورته حاملا لقب أمم إفريقيا.

وكتب نياكاتي عبر حسابه على إنستجرام "تعالوا واحصلوا عليه.. إنهم مجانين".

وبذلك ارتفع رصيد منتخب المغرب إلى لقبين من بطولة أمم إفريقيا بالتساوي مع الجزائر والكونغو الديمقراطية.

بينما تجمد رصيد منتخب السنغال عند لقب وحيد عام 2021.

وكان منتخب السنغال خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.