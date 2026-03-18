"بكائون ومجانين".. رد فعل لاعبي السنغال بعد سحب لقب أمم إفريقيا

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 01:06

كتب : FilGoal

السنغال بطل أمم إفريقيا 2025

سخر لاعبو منتخب السنغال من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعد سحب لقب أمم إفريقيا ومنحه للمغرب.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا.

ونشر باتي سيس لاعب السنغال صورا من تتويج السنغال بلقب أمم إفريقيا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب الرياضية: النصر ينصح ماني بالغياب عن السنغال.. ورونالدو ينتظر التقرير الطبي النهائي تقرير مغربي: إقالة رئيس الهيئة القضائية في كاف بسبب نهائي المغرب والسنغال إيقاف حكيمي والمدرب ورفض الاحتجاج.. كاف يعلن عقوبات نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال

وكتب سيس "يمكنهم إضافة ثلاثة أهداف أخرى لصالح البكائين".

بينما اكتفى إسماعيلا سار بنشر رمز تعبيري ساخر تعقيبا على قرار كاف.

أما موسى نياكاتي فنشر هو الآخر صورته حاملا لقب أمم إفريقيا.

وكتب نياكاتي عبر حسابه على إنستجرام "تعالوا واحصلوا عليه.. إنهم مجانين".

وبذلك ارتفع رصيد منتخب المغرب إلى لقبين من بطولة أمم إفريقيا بالتساوي مع الجزائر والكونغو الديمقراطية.

بينما تجمد رصيد منتخب السنغال عند لقب وحيد عام 2021.

وكان منتخب السنغال خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.

تقرير: السنغال تلجأ للمحكمة الرياضية للطعن على قرار كاف بعد منح اللقب للمغرب.. ترتيب الدول المتوجة بأمم إفريقيا مران الزمالك - عودة الونش تحضيرا لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية "صدق أو لا تصدق".. ماذا قالت الصحف المغربية بعد إعلان التتويج بكأس إفريقيا يوسف شيبو: لقب أمم إفريقيا مستحق للمغرب لكنه بدون طعم تحضيرا لمواجهة أوتوهو.. الزمالك يواجه أحد أندية القسم الثالث وديا بعد قرار كاف التاريخي.. المغرب ينهي عقدة 49 عاما ويفوز بأمم إفريقيا "بدون احتفالات" بعد القرار التاريخي.. 3 مواد استند عليها كاف لمنح لقب كأس إفريقيا لـ المغرب
جوارديولا: كورتوا كان الأفضل في الملعب.. وعقوبة برناردو كبيرة 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إيزي: هدف أرسنال هذا الموسم هو الفوز بالألقاب 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فينيسيوس: احتفالي ردا على سخرية جمهور مانشستر سيتي مني 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بيراميدز يعلن آخر تطورات إصابة محمد حمدي 22 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: السنغال تلجأ للمحكمة الرياضية للطعن على قرار كاف 23 دقيقة | أمم إفريقيا
"بكائون ومجانين".. رد فعل لاعبي السنغال بعد سحب لقب أمم إفريقيا 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد منح اللقب للمغرب.. ترتيب الدول المتوجة بأمم إفريقيا 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - عودة الونش تحضيرا لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية 40 دقيقة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
