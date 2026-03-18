بعد منح اللقب للمغرب.. ترتيب الدول المتوجة بأمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا.

وبذلك ارتفع رصيد منتخب المغرب إلى لقبين من بطولة أمم إفريقيا بالتساوي مع الجزائر والكونغو الديمقراطية.

بينما تجمد رصيد منتخب السنغال عند لقب وحيد عام 2021.

وتظل مصر في صدارة ترتيب الفرق المتوجة باللقب برصيد 7 ألقاب.

ويأتي ترتيب الفرق المتوجة بلقب أمم إفريقيا كالآتي:

7 ألقاب - مصر

5 ألقاب - الكاميرون

4 ألقاب - غانا

3 ألقاب - (نيجيريا - كوت ديفوار)

لقبان - (الجزائر - المغرب - الكونغو الديمقراطية)

لقب واحد (السنغال - زامبيا - تونس - السودان - جنوب إفريقيا - إثيوبيا - الكونغو)

وكان منتخب السنغال خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.