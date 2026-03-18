يوسف شيبو: لقب أمم إفريقيا مستحق للمغرب لكنه بدون طعم

يرى يوسف شيبو نجم منتخب المغرب السابق أن لقب أمم إفريقيا مستحق لصالح منتخب المغرب لكنه أصبح بدون طعم.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا.

وقال يوسف شيبو عبر قناة بي إن سبورتس بشأن قرار كاف "أي فريق ينسحب يجب أن تكون نتيجته الخسارة في وقتها، اللقب مستحق للمغرب لكنه بدون طعم".

وكان منتخب السنغال خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.

وجاءت القرارات كالآتي:

قبول الاستئناف المقدم من الاتحاد المغربي لكرة القدم من حيث الشكل والأسس.

إلغاء قرار هيئة الملحفين التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي.

ترى لجنة الاستئناف أن سلوك منتخب السنغال في المباراة يندرج ضمن نطاق المادتين.

تم الإعلان عن أن الاحتجاج الذي قدمه الاتحاد المغربي له أساس متين.

ثبوت انتهاك منتخب السنغال للمادة رقم 82 من لوائح كأس الامم الإفريقية.

وفقا للمادة رقم 84 من اللوائح إعلان خسارة منتخب السنغال لهذه المباراة بنتيجة 3-0 لصالح منتخب المغرب.

رفض جميع الطلبات أو أي استئناف آخر.

قبول الاستئناف الخاصة باللاعب إسماعيل صيباري لاعب المغرب وتعديل إيقافه من مباراتين إلى مباراة وإلغاء الغرامة عليه وقيمتها 100 ألف دولار.

قبول استئناف المغرب على عقوبة جامعي الكرات وتخفيضها إلى 50 ألف دولار.

تأكيد إلغاء الغرامة على قوات الأمن المغربية وقيمتها 100 ألف دولار.

قبول استئناف المغرب على عقوبة استخدام الجماهير لأشعة الليزر وتخفيض الغرامة إلى 10 آلاف دولار.