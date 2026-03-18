بعد قرار كاف التاريخي.. المغرب ينهي عقدة 49 عاما ويفوز بأمم إفريقيا "بدون احتفالات"

توج منتخب المغرب بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025 والتي أقيمت في المغرب، وذلك بشكل اعتباري بعد قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التاريخية بسحب اللقب من السنغال.

وأعلن كاف بشكل رسمي سحب لقب كأس الأمم الإفريقية من السنغال ومنحه للمغرب، على خلفية الأحداث الذي شهدها نهائي البطولة في ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وكان منتخب السنغال فاز على المغرب في نهائي البطولة بهدف دون رد في الوقت الإضافي من النهائي.

وبذلك يعتبر هذا اللقب هو الثاني لمنتخب المغرب في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، بعد لقب أول كان في عام 1976.

كما تم تقليص ألقاب منتخب السنغال إلى لقب واحد بعدما كان هذه البطولة هي الثانية له.

وأنهى منتخب المغرب عقدة عدم فوز البطولة لقرابة الـ50 عاما، وتوج باللقب الثاني بفارق زمني 49 سنة.