التجربة العربية الثالثة.. موكوينا مدربا للاتحاد الليبي
الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 21:53
كتب : FilGoal
سيخوض المدرب الجنوب إفريقي رولاني تجربته التدريبية العربية الثالثة.
وأعلن نادي الاتحاد الليبي تعاقده مع موكوينا بشكل رسمي لتولي تدريبه.
وتعاقد الاتحاد مع موكوينا قادما من تدريب مولودية الجزائر.
وسبق لموكوينا تدريب الوداد المغربي، ومولودية الجزائر وسيخوض تجربه العربية الثالثة مع الاتحاد الليبي.
وكانت تجربة موكوينا الأبرز مع صنداونز الجنوب إفريقي.
وتولى موكوينا تدريب الاتحاد خلفا للتونسي خالد بن يحيى الذي عاد مجددا لتدريب مولودية الجزائر.
