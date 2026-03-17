الأهلي يشكو عيسى سي حكم مباراة فريقه ضد الترجي

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 20:00

كتب : FilGoal

عيسى سي - حكم نهائي الكونفدرالية

أعلن النادي الأهلي إرسال شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الحكم السنغالي عيسى سي.

عيسى سي كان قد أدار مباراة الترجي والأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الترجي بالمباراة بهدف دون رد من ركلة جزاء.

وذكر الأهلي في بيانه أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها سي أخطاء مؤثرة ضد الأهلي.

ويرى النادي إن سي قد قام بطرد نيتس جراديشار عن طريق الخطأ خلال مباراة إيجل نوار بدور الـ 32.

كما يرى الأهلي إن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لأشرف بنشرقي خلال مواجهة الترجي، وإن ركلة جزاء الفريق التونسي ليست صحيحة لأن الكرة لامست كتف محمد عاني وليس يده.

وطالب الأهلي باتخاذ اللازم قانونيا حيال هذه الوقائع وإسناد المباريات الإقصائية لحكام النخبة لحماية نزاهة المسابقات الإفرقية.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

أرسل النادي اليوم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الحكم السنغالي عيسى سي، الذي أدار مباراة الأهلي والترجي في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال. جاء في الشكوى أنها ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها هذا الحكم العديد من الأخطاء المؤثرة بحق فريق الأهلي، فقد سبق له أثناء إدارته مباراة الأهلي مع إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 بالقاهرة أن قام بطرد مهاجم الفريق جرادياشار دون أن يرتكب أي خطأ، وكانت بعض قراراته تخالف الواقع وكادت تؤثر على نتيجة المباراة. وفي اللقاء الأخير لم يوفر الحكم السنغالي الحماية للاعبي الأهلي داخل الملعب من لاعبي المنافس ولم يشهر البطاقات التي كانت تستوجبها هذه الحالات، وزاد على ذلك لم يحتسب ضربة جزاء صحيحة لمهاجم الأهلي أشرف بن شرقي بعدما تعرض للشد من مدافع الترجي داخل منطقة الجزاء، وساعده في ذلك تجاهل حكم الـVAR. في حين قام عيسى سي باحتساب ضربة جزاء للمنافس غير صحيحة خاصة أن الكرة ارتطمت بكف لاعب الأهلي وليس بيده. كما أن حكم الـVAR استدعى عيسى سي لاحتساب اللعبة بعدها بفترة طويلة. وطالب النادي باتخاذ اللازم قانونيًا حيال هذه الوقائع وإسناد المباريات الإقصائية لحكام النخبة لحماية «نزاهة» المسابقات الإفريقية.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في إياب ربع النهائي على استاد القاهرة بدون حضور جماهيري.

الأهلي يشكو عيسى سي حكم مباراة فريقه ضد الترجي 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
