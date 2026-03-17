روبيرتسون: سلوت أكثر من يبحث عن الحلول.. وعلينا أن نظهر مدى صعوبة مواجهتنا

يرى أندرو روبيرتسون لاعب ليفربول أن أكثر ما يحبطهم خلال الموسم الحالي هو عودة الجماهير لمنازلهم غير سعداء.

ويستعد ليفربول لمواجهة جالاتاسراي على ملعب أنفيلد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال روبيرتسون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا أعتقد أن اليوم هو المناسب لتجديد عقدي، ولا أعتقد أن أي شخص يجب أن يتحدث عن مستقبله قبل تلك المباراة المهمة، تركيزنا كله ينصب على مواجهة الغد".

وواصل: "كلنا نشعر بالغضب بسبب عدم الاستمرارية لأن ذلك ما ميزنا خلال الموسم الماضي ومن الصعب أن نضع أيدينا على السبب، كلنا نعمل لنصل إلى ذلك ولا يجب أن نستسلم، لأن هذا هو الطريق الوحيد لنغير ذلك الموسم، لا نزال ننافس على كأس الاتحاد الإنجليزي ويجب أن نصلح مستوانا في الدوري".

وأكمل: "لا أعتقد أننا نشعر بالقلق من غضب الجماهير، ولكن أكثر ما يحبطنا هو عودة الجماهير لمنازلهم وهم غير سعداء. تحت الأضواء وفي ذلك الملعب، جماهيرنا هي من تصنع الليالي المميزة، أنا كنت محظوظًا لأنني عشت لحظات كثيرة مثل تلك التي عشناها هنا، ومن غير المتوقع أن يختلف ذلك الأمر".

وتابع: "نحلم بالتتويج بالألقاب، ولكننا فقط نركز على المباراة المقبلة، هكذا عملنا دائمًا في دوري أبطال أوروبا، هذا النادي يجب أن يتواجد بدوري الأبطال دائمًا، وفي فترتي مع الفريق غبنا عنه مرة واحدة فقط ونتمنى ألا تتكرر".

وشدد: "نؤمن أننا قادرون على التواجد بربع النهائي ولكن يجب أن نثبت ذلك، لم نظهر بالشكل الكافي خلال الأسبوع الماضي وعانينا في كل أجزاء الملعب، في دوري الأبطال قدمنا مباريات جيدة من قبل ويجب أن نعود لفعل ذلك، هذه مباراة كبيرة والأمر يعود لنا أن نقدم أداءً جيدًا يسعد جماهيرنا".

واستمر: "لم نواجه تعثّرًا حقيقيًا خلال الموسم الماضي، واجهنا بعض التذبذبات ولكنه كان هادئًا، وسلوت يحاول إيجاد الحلول برفقة عناصر الخبرة بالفريق، هذا عمل المدرب وهو بالفعل يحاول إيجاد الإجابات، وكل الفريق يساعده، ولكن الضغط كبير حاليًا لأن النتائج لا تساعدنا، وسلوت حاليًا يتعرض لانتقادات أكبر بكثير من الموسم الماضي وأيضًا نفس الأمر لبعض اللاعبين".

وأردف: "منذ انضمامي لليفربول، رأينا الكثير من انتقادات وسائل التواصل الاجتماعي، ولكننا كلاعبين أصحاب خبرة أصبحنا جيدين في تجاهل ذلك الكلام، نحن نلعب في ليفربول لسبب وعلينا إثبات ذلك بالملعب".

وأضاف: "تأتي مباراة برشلونة في تفكيري، حينها اعتقد الناس أننا لا فرصة لدينا، أما الآن الناس ترى أن لدينا فرصة، ولذلك يجب أن نعتمد على خبرتنا في ذلك الموقف، لم نكن جيدين كفاية في حسم المباريات هذا الموسم، وضد توتنام أعطيناهم الثقة ليعودوا ويجب أن نكون أفضل في ذلك الأمر".

وأتم: "جالاتاسراي هزمونا مرتين هذا الموسم، ولذلك نعرف أنه فريق جيد، الأمر لا يتعلق فقط بالعناصر الفردية ولكنه فريق جماعي جيد، لقد حصلوا على الأفضلية في الذهاب أمام جماهيرهم والآن علينا أن نكون أفضل وأن نظهر أننا فريق صعب".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز جالاتاسراي بهدف دون رد على ملعبه.