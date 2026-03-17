خدمة في الجول - مواجهات تفادي الهبوط.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري
الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 17:16
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.
المباريات التي فتح باب حجزها هي مواجهات مجموعة تفادي الهبوط.
وتقام مباريات الجولة من الجمعة 20 مارس وحتى الأحد 22 مارس.
وجاءت مباريات الجولة كالتالي:
الجمعة 20 مارس
حرس الحدود × الإسماعيلي.. 5:00 مساء - استاد الكلية الحربية
وادي دجلة × الجونة.. 8:00 مساء - استاد السلام.
السبت 21 مارس
المقاولون العرب × بتروجت.. 5:00 مساء - استاد المقاولون العرب.
غزل المحلة × البنك الأهلي.. 8:00 مساء - استاد غزل المحلة.
الأحد 22 مارس
زد × طلائع الجيش.. 5:00 مساء - استاد المقاولون العرب.
كهرباء الإسماعيلية × مودرن سبورت.. 8:00 مساء - استاد هيئة قناة السويس.
الاتحاد السكندري × فاركو.. 8:00 مساء - استاد الإسكندرية.
