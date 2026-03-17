خدمة في الجول - مواجهات تفادي الهبوط.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 17:16

كتب : FilGoal

جماهير الإسماعيلي

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

المباريات التي فتح باب حجزها هي مواجهات مجموعة تفادي الهبوط.

وتقام مباريات الجولة من الجمعة 20 مارس وحتى الأحد 22 مارس.

أخبار متعلقة:
سلة - الكشف عن صالتي مباريات نصف نهائي الدوري كرة جديدة في الدوري الإسباني لمكافحة العنصرية النصر يطلب استضافة الأدوار الحاسمة من دوري أبطال آسيا 2 دوري المحترفين - المنصورة يعلن تعيين حسام عبدالعال كمدرب للفريق

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

الجمعة 20 مارس

حرس الحدود × الإسماعيلي.. 5:00 مساء - استاد الكلية الحربية

وادي دجلة × الجونة.. 8:00 مساء - استاد السلام.

السبت 21 مارس

المقاولون العرب × بتروجت.. 5:00 مساء - استاد المقاولون العرب.

غزل المحلة × البنك الأهلي.. 8:00 مساء - استاد غزل المحلة.

الأحد 22 مارس

زد × طلائع الجيش.. 5:00 مساء - استاد المقاولون العرب.

كهرباء الإسماعيلية × مودرن سبورت.. 8:00 مساء - استاد هيئة قناة السويس.

الاتحاد السكندري × فاركو.. 8:00 مساء - استاد الإسكندرية.

لحجز تذاكر المباريات من هنا.

الدوري المصري خدمة في الجول تذكرتي
نرشح لكم
تقرير: مدافع الترجي يغيب أمام الأهلي مواعيد مباريات الثلاثاء 17 مارس.. بيراميدز في كأس مصر ودوري أبطال أوروبا قائمة بيراميدز: غياب مروان حمدي.. وماييلي يقود الهجوم ضد بتروجت الأهلي يحتج على قرارات كاف ويتمسك بحقه في الاستئناف قبل مباراة الترجي حسام عبد المنعم: هدفي تقديم عناصر شابة مميزة للفريق الأول في الزمالك الزمالك يقرر تعيين حسام عبد المنعم مديرا لأكاديمية النادي الـ 12.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات سانت إتيان بوميل يقرر إراحة لاعبي الترجي بعد الفوز على الأهلي
أخر الأخبار
روبيرتسون: سلوت أكثر من يبحث عن الحلول.. وعلينا أن نظهر مدى صعوبة مواجهتنا 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - مواجهات تفادي الهبوط.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري 49 دقيقة | الدوري المصري
وكالة الأنباء الإيطالية: سطو مسلح على منزل نائل العيناوي ساعة | الكرة الأوروبية
لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد طلب نقل مباريات إيران للمكسيك.. فيفا: لا نية لتغيير جدول مباريات كأس العالم 2 ساعة | أمريكا
يوسف حجي ينضم للجهاز الفني لمنتخب المغرب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مدافع اتحاد جدة جاهز لنصف نهائي الكأس 2 ساعة | سعودي في الجول
كاف يدرس استئناف المغرب بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
/articles/525405/خدمة-في-الجول-مواجهات-تفادي-الهبوط-فتح-باب-حجز-تذاكر-مباريات-الجولة-الأولى-من-المرحلة-النهائية-للدوري