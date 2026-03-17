يوسف حجي ينضم للجهاز الفني لمنتخب المغرب

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 15:52

كتب : FilGoal

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم انضمام يوسف حجي إلى الجهاز الفني لمنتخب المغرب الأول.

ويقود محمد وهبي منتخب المغرب خلفا لوليد الركراكي الذي انفصل عن الأسود قبل أيام.

وأفاد الاتحاد المغربي عبر موقعه بأن حجي انضم للجهاز الفني وسيتولى مهمة المدرب المساعد الثاني إلى جانب المساعد الأول البرتغالي جواو ساكرامنتو.

أخبار متعلقة:
كاف يدرس استئناف المغرب بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا تقرير: قبول استئناف المغرب ضد عقوبات نهائي كأس إفريقيا تقرير مغربي: الوداد في مفاوضات متقدمة مع عموتة بعد اعتذار السكتيوي تقرير: صراع بين المغرب وإسبانيا على موهبة ريال مدريد

يذكر أن حجي كان مساعدا لوهبي في الجهاز الفني لمنتخب المغرب للشباب الذي توج بلقب كأس العالم 2025.

يوسف حجي ارتدى قميص منتخب المغرب في 64 مباراة دولية خلال 9 سنوات، في الفترة من 2003 إلى 2012.

ومن المقرر أن يعقد وهبي مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه إليهم الدعوة للمشاركة في المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي هذا الشهر.

ويلعب وصيف بطل إفريقيا أمام منتخب الإكوادور يوم الجمعة 27 مارس بمدينة مدريد الإسبانية.

ثم يلاقي باراجواي يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بمدينة لانس الفرنسية.

قبل تعيينه كمدير فني للمنتخب الأول، حقق وهبي لقب كأس العالم للشباب مع المنتخب المغربي والذي أقيم أكتوبر 2025 لأول مرة في التاريخ.

فيما تولى الركراكي تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022، قبل خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية.

كاف يدرس استئناف المغرب بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا تقرير: مدافع الترجي يغيب أمام الأهلي الهلال السوداني يحتج على أداء التحكيم في لقاء نهضة بركان الأهلي يحتج على قرارات كاف ويتمسك بحقه في الاستئناف قبل مباراة الترجي خبر في الجول – الأهلي يحتج على حرمان جمهوره ضد الترجي.. وجلسة طارئة في كاف لاتخاذ القرار خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الزمالك ضد أوتوهو في كأس الكونفدرالية بوميل يقرر إراحة لاعبي الترجي بعد الفوز على الأهلي طائرة خاصة تنقل الترجي إلى القاهرة قبل يومين من لقاء الأهلي
