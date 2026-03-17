لتحقيق مكاسب مادية.. تقرير: يوفنتوس منفتح على بيع جوناثان ديفيد

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 13:27

كتب : FilGoal

بات نادي يوفنتوس منفتحا على بيع جوناثان ديفيد لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتعاقد يوفنتوس مع اللاعب الكندي في الصيف الماضي دون مقابل قادما من ليل.

وبحسب صحيفة توتو سبورت، فإن يوفنتوس منفتح على بيع ديفيد ومن المرجح عودته إلى الدوري الفرنسي مرة أخرى.

أخبار متعلقة:
كومو ينتزع المركز الرابع من يوفنتوس بفوز ثمين على روما الثاني تواليا دون استقبال أهداف.. يوفنتوس يفوز على أودينيزي فلاهوفيتش يعود لتدريبات يوفنتوس بعد غياب 4 أشهر تقرير: يوفنتوس يواجه منافسة جالاتاسراي وإنتر ميامي على ضم برناردو سيلفا

ووفقا للصحيفة، فإن ليون يسعى من أجل الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

ويقود البرتغالي باولو فونسيكا تدريب ليون.

ولعب ديفيد تحت قيادة فونسيكا من قبل في ليل، الفترة التي شهدت تألقه.

وخاض ديفيد 87 مباراة وسجل 52 هدفا وصنع 13 آخرين خلال فترة لعبه تحت تدريب فونسيكا.

ويسعى يوفنتوس إلى تحقيق مكاسب مادية حال بيع ديفيد نظرا لضمه دون مقابل.

وشارك ديفيد مع يوفنتوس في الموسم الجاري 39 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

وكالة الأنباء الإيطالية: سطو مسلح على منزل نائل العيناوي لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ مؤتمر كوبارسي: يجب أن نفوز بأي طريقة على نيوكاسل مؤتمر فليك: تجربة برشلونة ستكون الأخيرة في مسيرتي التدريبية كومو: ننتظر قرار ريال مدريد بشأن مستقبل نيكو باز وكيل أليجري: لياو لا يقدم مساهمات كبيرة لـ ميلان لا جازيتا: لياو غضب من بوليسيتش وأليجري تدخل للفصل بينهما تقرير: باستوني يدرس إمكانية الرحيل من إنتر.. وهذه طلبات ناديه المادية
خدمة في الجول - مواجهات تفادي الهبوط.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري 5 دقيقة | الدوري المصري
وكالة الأنباء الإيطالية: سطو مسلح على منزل نائل العيناوي 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد طلب نقل مباريات إيران للمكسيك.. فيفا: لا نية لتغيير جدول مباريات كأس العالم ساعة | أمريكا
يوسف حجي ينضم للجهاز الفني لمنتخب المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
مدافع اتحاد جدة جاهز لنصف نهائي الكأس ساعة | سعودي في الجول
كاف يدرس استئناف المغرب بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كوبارسي: يجب أن نفوز بأي طريقة على نيوكاسل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
