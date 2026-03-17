لتحقيق مكاسب مادية.. تقرير: يوفنتوس منفتح على بيع جوناثان ديفيد

بات نادي يوفنتوس منفتحا على بيع جوناثان ديفيد لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتعاقد يوفنتوس مع اللاعب الكندي في الصيف الماضي دون مقابل قادما من ليل.

وبحسب صحيفة توتو سبورت، فإن يوفنتوس منفتح على بيع ديفيد ومن المرجح عودته إلى الدوري الفرنسي مرة أخرى.

ووفقا للصحيفة، فإن ليون يسعى من أجل الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

ويقود البرتغالي باولو فونسيكا تدريب ليون.

ولعب ديفيد تحت قيادة فونسيكا من قبل في ليل، الفترة التي شهدت تألقه.

وخاض ديفيد 87 مباراة وسجل 52 هدفا وصنع 13 آخرين خلال فترة لعبه تحت تدريب فونسيكا.

ويسعى يوفنتوس إلى تحقيق مكاسب مادية حال بيع ديفيد نظرا لضمه دون مقابل.

وشارك ديفيد مع يوفنتوس في الموسم الجاري 39 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.