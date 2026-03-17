تقرير: مدافع الترجي يغيب أمام الأهلي

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 11:59

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الترجي - أشرف بنشرقي

ذكرت جريدة الصريح التونسية أنه من المرجح أن يغيب حمزة الجلاصي مدافع الترجي عن صفوف فريقه أمام الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.

وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الذهاب الأحد الماضي برادس والتي انتهت بفوز الترجي بهدف دون مقابل.

وأوضح التقرير أن الجلاصي قد خضع يوم الاثنين إلى فحوصات طبية أولية في خصوص الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي.

الأهلي يحتج على قرارات كاف ويتمسك بحقه في الاستئناف قبل مباراة الترجي خبر في الجول – الأهلي يحتج على حرمان جمهوره ضد الترجي.. وجلسة طارئة في كاف لاتخاذ القرار بوميل يقرر إراحة لاعبي الترجي بعد الفوز على الأهلي طائرة خاصة تنقل الترجي إلى القاهرة قبل يومين من لقاء الأهلي

وأضاف التقرير أن إصابة الجلاصي تتطّلب المزيد من صور الأشعة المقطعية على مستوى الركبة وذلك من أجل تحديد كيفية العلاج ومدة الراحة التي سيخضع لها لاعب الترجي.

ومن المنتظر أن يتم إجراء هذه الفحوصات الطبية يوم الثلاثاء تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي الترجي.

وكشف التقرير أنه بناء على هذه التطورات سيكون حمزة الجلاصي أبرز متغيّب عن رحلة الفريق إلى القاهرة، التي ستنطلق بعد ظهر الخميس.

ويسافر فريق الترجي يوم الخميس في طائرة خاصة إلى القاهرة من مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس 2026 الجاري.

وتقام المباراة في استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

الهلال السوداني يحتج على أداء التحكيم في لقاء نهضة بركان الأهلي يحتج على قرارات كاف ويتمسك بحقه في الاستئناف قبل مباراة الترجي خبر في الجول – الأهلي يحتج على حرمان جمهوره ضد الترجي.. وجلسة طارئة في كاف لاتخاذ القرار خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الزمالك ضد أوتوهو في كأس الكونفدرالية بوميل يقرر إراحة لاعبي الترجي بعد الفوز على الأهلي طائرة خاصة تنقل الترجي إلى القاهرة قبل يومين من لقاء الأهلي طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابتي ديانج وزيزو أمام الترجي مؤتمر بوميل: لا أعلم إذا كان اللعب في القاهرة بدون جماهير ميزة.. وكنا الأفضل بالشوط الثاني
دوري المحترفين - المنصورة يعلن تعيين حسام عبدالعال كمدرب للفريق 21 دقيقة | الكرة المصرية
لا جازيتا: لياو غضب من بوليسيتش وأليجري تدخل للفصل بينهما 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
لابورتا: فليك سيمدد عقده مع برشلونة حتى 2028 49 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: باستوني يدرس إمكانية الرحيل من إنتر.. وهذه طلبات ناديه المادية ساعة | الكرة الأوروبية
الهلال السوداني يحتج على أداء التحكيم في لقاء نهضة بركان ساعة | الكرة الإفريقية
ملعب إسبانيول الأقرب لاستضافة لقاء مصر وإسبانيا الودي ساعة | منتخب مصر
سبورت: برشلونة يثق تماما في حمزة عبد الكريم.. وهذا ما يطلبه منه ساعة | الكرة الأوروبية
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
