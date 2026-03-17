تقرير: مدافع الترجي يغيب أمام الأهلي

ذكرت جريدة الصريح التونسية أنه من المرجح أن يغيب حمزة الجلاصي مدافع الترجي عن صفوف فريقه أمام الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.

وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الذهاب الأحد الماضي برادس والتي انتهت بفوز الترجي بهدف دون مقابل.

وأوضح التقرير أن الجلاصي قد خضع يوم الاثنين إلى فحوصات طبية أولية في خصوص الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي.

وأضاف التقرير أن إصابة الجلاصي تتطّلب المزيد من صور الأشعة المقطعية على مستوى الركبة وذلك من أجل تحديد كيفية العلاج ومدة الراحة التي سيخضع لها لاعب الترجي.

ومن المنتظر أن يتم إجراء هذه الفحوصات الطبية يوم الثلاثاء تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي الترجي.

وكشف التقرير أنه بناء على هذه التطورات سيكون حمزة الجلاصي أبرز متغيّب عن رحلة الفريق إلى القاهرة، التي ستنطلق بعد ظهر الخميس.

ويسافر فريق الترجي يوم الخميس في طائرة خاصة إلى القاهرة من مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس 2026 الجاري.

وتقام المباراة في استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.