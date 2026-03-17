الهلال السوداني يحتج على أداء التحكيم في لقاء نهضة بركان

أعلن نادي الهلال السوداني رسميا التقدم باحتجاج إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب أداء التحكيم في لقاء نهضة بركان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وخطف نهضة بركان المغربي تعادلا في الثواني الأخيرة على ملعبه أمام الهلال السوداني بنتيجة 1-1.

وجاء بيان الهلال على النحو التالي:

يعرب نادي الهلال عن استنكاره للقرارات التحكيمية، التي صاحبت مباراته الأخيرة أمام نظيره نهضة بركان، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي أدارها طاقم تحكيم جنوب إفريقي.

وأكد الهلال في خطاب رسمي بعثه للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعرضه لظلم كبير من التحكيم، الذي عمد لإدارة المباراة بتحيز، وأن ذلك انعكس على نتيجة المباراة.

وأوضح الهلال في خطابه أن الأزرق ظل يعاني بشدة من التحكيم الإفريقي، منذ النسخة الأولى التي شارك فيها، منوهاً لدور التحكيم في حرمان الأزرق من التتويج بالبطولة الإفريقية في أكثر من نسخة، بسبب التحيز المستمر، إضافة إلى أن ذات النهج تواصل في النسخة الحالية.

وأشار الهلال في خطابه لحرصه على التواجد في البطولة القارية، والمشاركة بانتظام، رغم الظروف التي يعيشها السودان، وناشد الهلال "كاف"، بضرورة وضع تدابير ومعايير دقيقة لطواقم التحكيم التي تدير مباريات البطولة، خاصة في مراحلها الحاسمة، لتفادي ظلم الأندية، وأرفق نادينا مع الخطاب فيديو يوضح الأخطاء التحكيمية التي صاحبت المباراة الأخيرة.

وسيكون الحسم في كيجالي عاصمة رواندا حيث تقام مباريات الهلال، الأسبوع المقبل يوم الأحد 22 مارس.

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي والتي انتهى الذهاب فيها بالتعادل 1-1.

وتقدم الهلال بهدف مبكر في الدقيقة 13 عن طريق عبد الرازق عمر بعد عرضية أرضية من آداما كوليبالي.

في الشوط الثاني استطاع الهلال الحفاظ على تقدمه، لكن في الدقيقة 90+2 طالب لاعبو الفريق المغربي بالحصول على ركلة جزاء.

وانتظر توم أبونجيل الحكم الجنوبي إفريقي قرار تقنية الفيديو وعاد للمطالعة واحتسب بالفعل ركلة جزاء لنهضة بركان في الدقيقة 90+5.

وازداد الوضع سوءًا على الهلال بطرد ستيف إيبولا بشكل مباشر بدلا من حصوله على إنذار بسبب قوة التدخل.

قبل تنفيذ ركلة الجزاء اشتبك لاعبو الفريقين وأشهر الحكم بطاقتين صفراوين.

وأدرك منير شوعير التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 90+9، لتنتهي المباراة بالتعادل ويتأجل الحسم للأسبوع المقبل.