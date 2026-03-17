الأهلي يحتج على قرارات كاف ويتمسك بحقه في الاستئناف قبل مباراة الترجي

أعلن النادي الأهلي رسميا التقدم باحتجاج إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على قرار تأجيل النظر في الاستئناف المقدم منه على عقوبة حرمانه من الجماهير أمام الترجي.

وكشف الأهلي أنه تم إبلاغه من كاف بأن موعد الاستئناف هو الحادية عشر صباحا اليوم الثلاثاء، قبل أن يتم تأجيل الجلسة إلى الواحدة ظهرا من اليوم نفسه.

ثم أخطره كاف بتأجيل الجلسة لأجل غير مسمى من أجل النظر في الاستئناف المقدم من الأهلي على عقوبة حرمانه من الجماهير أمام الترجي.

وأوضح الأهلي في بيانه: "كاف يعلم أن لقاء العودة مع الترجي تحدد له السبت المقبل باستاد القاهرة. وطالب الأهلي الاتحاد الإفريقي بضرورة تنفيذ اللوائح، حيث إن الاستئناف حق قانوني للنادي ومن شأنه البت فيه قبل المباراة المقبلة، لا سيما وأن «كاف» قام بتوقيع عقوبة حرمان الأهلي من جماهيره بعد الخطأ للمرة الأولى بإلقاء زجاجات المياه في مضمار الملعب. وكان يجب أن تكون العقوبة متدرجة أسوة بما حدث مع الأندية الأخرى. وتمسك الأهلي في احتجاجه بحقه في نظر الاستئناف بشكل عاجل قبل المباراة المقبلة في دوري الأبطال. وإنصاف العدالة ومنح النادي الحق في حضور جماهيره ولو بنسبة من سعة الاستاد مثلما حدث مع أندية إفريقية في وقائع سابقة، خاصة أن جماهير الأهلي لم يسبق لها ارتكاب هذا الخطأ منذ بداية البطولة إلا في مباراة الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات".

وفاز الترجي التونسي على الأهلي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الترجي أول فوز على الأهلي منذ 8 سنوات، بالتحديد في إياب نهائي البطولة عام 2018 عندما فاز الفريق التونسي 3-0 على الأحمر.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

وذلك عقوبة على جماهير الأهلي لما بدر منها في مباراة الجيش الملكي المغربي بدور المجموعات.