ولفرهامبتون يواصل المفاجآت ويتعادل مع برينتفورد

واصل ولفرهامبتون المفاجآت في الدوري الإنجليزي وتعادل مع مضيفه برينتفورد بهدفين لكل فريق، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وحصد ولفرهامبتون نقطة في محاولته الصعبة لتفادي الهبوط هذا الموسم، ليصل إلى النقطة 17 في المركز الأخير.

بفارق 3 نقاط عن بيرنلي صاحب المركز الـ19.

بينما وصل برينتفورد إلى النقطة 45 في المركز السابع.

وفي آخر 3 مباريات فاز ولفرهامبتون على أستون فيلا وليفربول وتعادل مع برينتفورد.

تقدم بيرنتفورد في الدقيقة 22 بهدف سجله مايكل كايودي، ثم أضاف المهاجم البرازيلي إيجور تياجو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

ليتوج بذلك انضمامه لمنتخب البرازيل لأول مرة بهذه الهدف، ويصل إلى الهدف رقم 19 في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

لكن ولفرهامبتون عاد من بعيد وسجل الهدف الأول في الدقيقة 44 عن طريق أرمسترونج، ثم تعادل في الدقيقة 77 بهدف سجله إيمانويل أروكوداري.

ويلعب ولفرهامبتون في المباراة المقبلة ضد وست هام في مباراة قوية ضمن صراع البقاء.

وذلك لأن وست هام يحتل المركز الـ18 برصيد 29 نقطة.

