خبر في الجول – الأهلي يحتج على حرمان جمهوره ضد الترجي.. وجلسة طارئة في كاف لاتخاذ القرار

الإثنين، 16 مارس 2026 - 23:39

كتب : FilGoal

تقدم النادي الأهلي باحتجاج رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حرمان جمهوره من حضور مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي تقدم باحتجاج رسمي على حرمانه من حضور الجماهير في مباراة الترجي، وجلسة طارئة للجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي للنظر في هذا الطعن".

وأن الأهلي في تظلمه أوضح أن هذه أول عقوبة يتم توقيعها على جماهيره، واستشهد بواقعة سابقة لعقوبة على جمهور الترجي الذي تم فيها غلق أحد المدرجات فقط في الملعب وليس لعب مباراة بدون جماهير.

أخبار متعلقة:
بوميل يقرر إراحة لاعبي الترجي بعد الفوز على الأهلي طائرة خاصة تنقل الترجي إلى القاهرة قبل يومين من لقاء الأهلي طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابتي ديانج وزيزو أمام الترجي

وفاز الترجي التونسي على الأهلي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الترجي أول فوز على الأهلي منذ 8 سنوات، بالتحديد في إياب نهائي البطولة عام 2018 عندما فاز الفريق التونسي 3-0 على الأحمر.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

وذلك عقوبة على جماهير الأهلي لما بدر منها في مباراة الجيش الملكي المغربي بدور المجموعات.

نرشح لكم
خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الزمالك ضد أوتوهو في كأس الكونفدرالية بوميل يقرر إراحة لاعبي الترجي بعد الفوز على الأهلي طائرة خاصة تنقل الترجي إلى القاهرة قبل يومين من لقاء الأهلي طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابتي ديانج وزيزو أمام الترجي مؤتمر بوميل: لا أعلم إذا كان اللعب في القاهرة بدون جماهير ميزة.. وكنا الأفضل بالشوط الثاني بصافرة معروف وخطأ مصدق.. الوداد يتعادل مع آسفي في الكونفدرالية توروب: بعض التفاصيل لعبت دورا في تحديد نتيجة اللقاء ضد الترجي الشناوي: الأهلي أدى بشكل جيد أمام الترجي.. وسنلعب للتأهل في القاهرة
أخر الأخبار
بين أكاديميات أوروبا والخليج والأندية المحلية.. "الفراعنة الصغار" جيل 2009 يسعى لبناء جيل ذهبي للكرة المصرية 15 دقيقة | تقرير في الجول
فيورنتينا يضرب كريمونيزي برباعية ويبتعد أكثر عن مراكز الهبوط 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
ولفرهامبتون يواصل المفاجآت ويتعادل مع برينتفورد 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حسام عبد المنعم: هدفي تقديم عناصر شابة مميزة للفريق الأول في الزمالك 56 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: جلوس فودين على مقاعد البدلاء قد يدفعه للرحيل عن مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر ديمبيلي: لا يوجد للرحيل باريس سان جيرمان ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الزمالك ضد أوتوهو في كأس الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
