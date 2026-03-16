خبر في الجول – الأهلي يحتج على حرمان جمهوره ضد الترجي.. وجلسة طارئة في كاف لاتخاذ القرار

تقدم النادي الأهلي باحتجاج رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حرمان جمهوره من حضور مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي تقدم باحتجاج رسمي على حرمانه من حضور الجماهير في مباراة الترجي، وجلسة طارئة للجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي للنظر في هذا الطعن".

وأن الأهلي في تظلمه أوضح أن هذه أول عقوبة يتم توقيعها على جماهيره، واستشهد بواقعة سابقة لعقوبة على جمهور الترجي الذي تم فيها غلق أحد المدرجات فقط في الملعب وليس لعب مباراة بدون جماهير.

وفاز الترجي التونسي على الأهلي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الترجي أول فوز على الأهلي منذ 8 سنوات، بالتحديد في إياب نهائي البطولة عام 2018 عندما فاز الفريق التونسي 3-0 على الأحمر.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

وذلك عقوبة على جماهير الأهلي لما بدر منها في مباراة الجيش الملكي المغربي بدور المجموعات.