تقرير: جلوس فودين على مقاعد البدلاء قد يدفعه للرحيل عن مانشستر سيتي

تخشى إدارة مانشستر سيتي من إمكانية رحيل نجمها فيل فودين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تعثر المفاوضات الخاصة بتجديد عقده مع النادي.

ويعد فودين أحد أبناء أكاديمية سيتي، حيث انضم إلى النادي وهو في الرابعة من عمره، قبل أن يتحول لاحقًا إلى أحد أبرز اللاعبين المفضلين لدى جماهير الفريق في ملعب الاتحاد منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول قبل نحو عقد من الزمن.

وكان اللاعب الإنجليزي قد أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتوج باللقب عندما فاز به مع سيتي عام 2018 وهو في سن 17 عامًا، قبل أن يضيف خمسة ألقاب أخرى في الدوري إلى جانب 11 بطولة مختلفة مع النادي.

ورغم تراجع مستواه وقلة مشاركاته مؤخرًا، لا يزال جوارديولا يعتبره عنصرًا مهمًا ضمن قائمة الفريق.

ومن المنتظر أن يدخل فودين قريبًا العام الأخير من عقده مع مانشستر سيتي، وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى دخوله في مفاوضات متقدمة مع النادي لتجديد عقده.

لكن موقع "فوتبول إنسايدر" أكد أن المحادثات توقفت في الفترة الأخيرة بسبب شعور اللاعب بالإحباط نتيجة قلة مشاركاته الأساسية تحت قيادة جوارديولا، وهو ما قد يدفعه للتفكير في الرحيل خلال الصيف المقبل لإحياء مسيرته.

وحتى الآن يفضل فودين الاستمرار مع مانشستر سيتي ومحاولة استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية، لكن فكرة الانتقال إلى نادٍ آخر في المستقبل القريب لا يمكن استبعادها إذا استمر ظهوره بشكل متكرر على مقاعد البدلاء.

وأضافت التقارير أن عودة فودين للمشاركة بانتظام خلال الأشهر المقبلة قد تعيد تسريع المفاوضات بين الطرفين بشأن تجديد عقده.

ويمتلك جوارديولا العديد من الخيارات الهجومية في الفريق، حيث يتنافس كل من أنطوان سيمينيو وريان شرقي وعمر مرموش وجيريمي دوكو وسافينيو على اللعب خلف المهاجم إيرلينج هالاند.

كما تأثر وضع فودين بتغيير جوارديولا للطريقة الخططية في الفترة الأخيرة، حيث اعتمد المدرب الإسباني على خطة 4-2-2-2 بدلًا من 4-2-3-1، وهو ما استفاد منه سيمينيو بشكل أكبر.

وسيكون فودين متاحًا للمشاركة في مباراة مانشستر سيتي المقبلة أمام ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، وكذلك في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام أرسنال يوم الأحد على ملعب ويمبلي، لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان سيشارك أساسيًا في أي من هاتين المواجهتين المهمتين.

وخلال مسيرته مع الفريق، سجل فودين 110 أهداف وصنع 66 هدفًا في 359 مباراة بمختلف المسابقات، إلا أنه لم يتمكن من البناء على المستوى المميز الذي قدمه في موسم 2023-2024 عندما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وجائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين.

وقدم اللاعب موسمًا متذبذبًا في 2024-2025، إذ سجل 10 أهداف وصنع خمسة أخرى خلال 40 مباراة، لكنه لم يهز الشباك في أي بطولة منذ منتصف ديسمبر الماضي، كما فقد مكانه الأساسي في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا.

وغاب فودين عن التشكيل الأساسي في آخر ثلاث مباريات لمانشستر سيتي، كما ظل على مقاعد البدلاء دون مشاركة خلال خسارة الفريق 3-0 أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com