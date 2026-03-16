خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الزمالك ضد أوتوهو في كأس الكونفدرالية

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وأوتوهو بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أوتوهو في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية على استاد القاهرة.

وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 22 مارس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب أوتوهو.

ويحتاج الزمالك للفوز بأي نتيجة أو التعادل بدون أهداف للوصول لنصف النهائي.

وكان الزمالك قد صعد لربع النهائي بعد تصدر مجموعته، بينما وصل أوتوهو في المركز الثاني.

ويلتقي الفائز من المباراة في نصف النهائي مع الفائزن من مواجهة شباب بلوزداد ضد المصري.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

VIP: 500

الدرجة الأولى: 250.

الدرجة الثانية: 100.

الدرجة الثالثة 75.

