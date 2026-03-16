بعد طرده ضد ليفركوزن.. إيقاف نيكولاس جاكسون مباراتين

قررت رابطة الدوري الألماني إيقاف نيكولاس جاكسون لاعب بايرن ميونيخ لمدة مباراتين.

القرار جاء بعد طرد اللاعب خلال مواجهة باير ليفركوزن.

وكان بايرن ميونيخ قد تعادل مع ليفركوزن بهدف لكل فريق في الجولة 26 من الدوري الألماني.

وتعرض جاكسون للطرد ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف ضد مارتن تيريير.

وبذلك سيغيب جاكسون عن المباراتين المقبلتين لبايرن بالدوري الألماني ضد يونيون برلين وفرايبورج.

ويقضي جاكسون الموسم الحالي معارا من صفوف تشيلسي لبايرن ميونيخ.

اللاعب السنغالي شارك في 25 مباراة منذ بداية الموسم الحالي بقميص بايرن ميونيخ وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصنع 3 آخرين.