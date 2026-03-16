تقرير: نجم نيوكاسل يجذب أنظار أرسنال

يواصل نادي أرسنال متابعة عدد من أبرز المواهب الشابة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن خططه طويلة المدى تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا.

وبينما يبقى تدعيم الفريق للموسم المقبل أولوية أساسية، فإن إدارة التعاقدات في النادي اللندني تراقب أيضًا بعض الخيارات المستقبلية التي قد تعيد تشكيل مراكز مهمة داخل الفريق.

وأشار موقع "سبورتس مول" إلى أن أرسنال يراقب عن كثب المدافع الشاب لويس هال لاعب نيوكاسل يونايتد بعد العروض المميزة التي قدمها هذا الموسم.

ولفت المدافع البالغ من العمر 20 عامًا أنظار العديد من الأندية الكبرى بعد أدائه اللافت في مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما عزز من سمعته كأحد أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة في إنجلترا.

ولا يقتصر الاهتمام باللاعب على أرسنال فقط، إذ تتابع أندية مثل مانشستر سيتي وليفربول تطوراته أيضًا، إلى جانب ناديي لايبزيج وبوروسيا دورتموند.

ورغم هذا الاهتمام المتزايد، فإن موقف نيوكاسل يبدو واضحًا حتى الآن، حيث لا يخطط النادي لبيع اللاعب. ويرى المدرب إيدي هاو أن هال عنصر أساسي في مشروع النادي طويل المدى، كما يدرس مسؤولو الفريق منحه عقدًا محسّنًا يعكس أهميته المتزايدة داخل الفريق.

ويمتد عقد هال الحالي مع نيوكاسل حتى عام 2029، وتؤكد التقارير أن النادي يفضل البناء حول اللاعب بدلًا من التفكير في بيعه، وحتى في حال فتح باب التفاوض مستقبلًا فإن المحادثات قد تبدأ من رقم يقارب 70 مليون جنيه إسترليني.

ومن جانب أرسنال، قد يمثل هال خيارًا طويل الأمد مثيرًا للاهتمام، خاصة مع بعض التساؤلات التي أثيرت أحيانًا حول مستقبل المدافع بن وايت داخل تشكيلة أرتيتا.

ويمتاز هال بقدرته على اللعب في أكثر من مركز إضافة إلى مهاراته الفنية، وهو ما يجعله هدفًا جذابًا للعديد من الأندية الكبرى.

وسبق أن أشاد هاو بقدرات لاعبه قائلًا: "يمتلك صفات مميزة، بعضها فطري وبعضها جاء بالتدريب. مركز ثقله المنخفض وقدرته على التحكم بالكرة في المساحات الضيقة يجعلان منه لاعبًا مختلفًا. يستطيع القيام بالكثير من الأشياء؛ يرسل العرضيات ويصوب من مسافات بعيدة، ولديه نقاط قوة لا يملكها كثيرون في هذا المركز".

ورغم تمسك نيوكاسل بخدماته في الوقت الحالي، فإن الاهتمام الكبير به يعكس قناعة العديد من الأندية، ومن بينها أرسنال، بأنه قد يصبح واحدًا من أبرز المدافعين في الدوري الإنجليزي خلال السنوات المقبلة".

