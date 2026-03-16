لابورتا: موقف راشفورد يعتمد على رؤية ديكو

الإثنين، 16 مارس 2026 - 21:47

كتب : ذكاء اصطناعي

ماركوس راشفورد - برشلونة ضد جوادالاخارا

تلقى ماركوس راشفورد دفعة قوية نحو الانتقال بشكل دائم إلى برشلونة قادمًا من مانشستر يونايتد، بعد إعادة انتخاب خوان لابورتا رئيسًا للنادي الكتالوني.

وكان لابورتا قد استقال مؤخرًا من منصبه وفقًا للوائح النادي من أجل خوض الانتخابات التي أقيمت يوم الأحد، قبل أن يحقق الفوز على منافسه فيكتور فونت بحصوله على أكثر من 68% من الأصوات.

وأعلن برشلونة أن لابورتا (63 عامًا) سيبدأ رسميًا ولايته الجديدة – الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه – بداية من الأول من يوليو المقبل.

أخبار متعلقة:
وقال لابورتا عقب فوزه في الانتخابات: "هذا يجعلنا لا نُقهر. لا أحد سيوقفنا. سنوات مثيرة تنتظرنا وستكون الأفضل في حياتنا".

وأضاف: "إنه نادٍ رائع يختار أعضاؤه رئيسه ومجلس إدارته. برشلونة نادٍ فريد من نوعه في العالم، استثنائي حقًا".

ولا تمثل هذه الخطوة دعمًا كبيرًا للمدرب هانسي فليك المتوقع استمراره في منصبه فحسب، بل قد تنعكس أيضًا بشكل إيجابي على عدد من لاعبي الفريق، ومن بينهم راشفورد المعار من مانشستر يونايتد.

ويقضي المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 28 عامًا الموسم الحالي معارًا إلى برشلونة، مع امتلاك النادي الإسباني خيار شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني) خلال الصيف المقبل.

وكان الغموض الذي أحاط بمنصب رئاسة برشلونة قد أثار تكهنات حول مستقبل راشفورد وإمكانية عدم إتمام انتقاله بشكل دائم، إلا أن عودة لابورتا – المعروف بدعمه الكبير للاعب – قد تسرع من المفاوضات خلال الأشهر المقبلة.

وقال لابورتا مؤخرًا عن مستقبل راشفورد: "يمكننا تمديد الإعارة لفترة أطول، الأمر يعتمد على ما يريده المدير الرياضي ديكو".

وتابع: "هناك صيغ مختلفة مثل دفع جزء من قيمة خيار الشراء لمانشستر يونايتد وتأجيل الباقي إلى وقت لاحق".

من جانبه أعرب راشفورد عن رغبته في الاستمرار مع برشلونة، إذ قال في تصريحات لشبكة ESPN في أكتوبر الماضي: "بالتأكيد أريد البقاء".

وأضاف: "أنا أستمتع باللعب لهذا النادي، وبرشلونة بالنسبة لأي شخص يحب كرة القدم يعد أحد أهم الأندية في تاريخ اللعبة. بالنسبة لأي لاعب، يمثل الأمر شرفًا".

وقدم راشفورد موسمًا مميزًا مع الفريق الكتالوني، حيث سجل 10 أهداف وصنع 13 أخرى خلال 38 مباراة في جميع المسابقات، كما لا يزال ينافس على ثلاثة ألقاب هذا الموسم، إذ يتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني، وبلغ نهائي كأس الملك، كما يشارك في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يكون راشفورد ضمن خيارات برشلونة في مواجهة نيوكاسل يونايتد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، علمًا بأنه سبق وسجل هدفين خلال فوز برشلونة 2-1 على الفريق الإنجليزي في مرحلة الدوري هذا الموسم.

برشلونة مانشستر يونايتد ديكو ماركوس راشفورد خوان لابورتا
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525357/لابورتا-موقف-راشفورد-يعتمد-على-رؤية-ديكو