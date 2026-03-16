بوميل يقرر إراحة لاعبي الترجي بعد الفوز على الأهلي

الإثنين، 16 مارس 2026 - 19:15

كتب : FilGoal

قرر باتريس بوميل مدرب الترجي إراحة لاعبيه من خوض تدريب يوم الاثنين عقب الفوز على الأهلي.

وانتصر الترجي على الأهلي بهدف دون مقابل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

وأوضحت جريدة الصباح التونسية أن بوميل قرر عدم خوض اللاعبين لتدريب يوم الاثنين.

على أن يستأنف الفريق التدريبات يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الإياب ضد الأهلي.

ويسافر فريق الترجي يوم الخميس في طائرة خاصة إلى القاهرة من مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

وذكرت شبكة نسمة سبور أن بعثة الترجي ستطير إلى القاهرة يوم الخميس في طائرة خاصة.

وخسر الأهلي مباراة الذهاب يوم الأحد بهدف دون رد.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس 2026 الجاري.

وتقام المباراة في استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

