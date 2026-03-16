مدرب تشيلسي: ريس جيمس قد يغيب لأسابيع

من المرجح أن يغيب ريس جيمس قائد تشيلسي عن صفوف فريقه لأسابيع بسبب الإصابة.

وقال ليام روسينيور مدرب تشيلسي في تصريحات للصحفيين: "لقد شعر ريس جيمس بشيء ما في العضلة الضامة خلال مباراة نيوكاسل يونايتد. الأمر محبط للغاية".

وأضاف "لا نعرف حتى الآن مدى خطورة الإصابة بالكامل. قد يستغرق الأمر أسابيع".

وتابع "إصابات العضلة الضامة ليست جيدة أبدا. سيخضع للكشف بالآشعة ثم سنعرف مدى الإصابة بشكل كامل".

وبذلك تأكد غياب ريس جيمس عن لقاء باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير أن ريس جيمس سيكون جاهزا قبل نهاية الموسم من أجل المشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب إنجلترا.

ولعب ريس جيمس 36 مباراة هذا الموسم مع تشيلسي بكافة المسابقات.

سجل الدولي الإنجليزي هدفين وصنع 7.