طائرة خاصة تنقل الترجي إلى القاهرة قبل يومين من لقاء الأهلي

الإثنين، 16 مارس 2026 - 17:58

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الترجي - إمام عاشور

يسافر فريق الترجي يوم الخميس في طائرة خاصة إلى القاهرة من مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

وذكرت شبكة نسمة سبور أن بعثة الترجي ستطير إلى القاهرة يوم الخميس في طائرة خاصة.

وخسر الأهلي مباراة الذهاب يوم الأحد بهدف دون رد.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس 2026 الجاري.

وتقام المباراة في استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

الأهلي الترجي
