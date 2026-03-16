طائرة خاصة تنقل الترجي إلى القاهرة قبل يومين من لقاء الأهلي
الإثنين، 16 مارس 2026 - 17:58
كتب : FilGoal
يسافر فريق الترجي يوم الخميس في طائرة خاصة إلى القاهرة من مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.
وذكرت شبكة نسمة سبور أن بعثة الترجي ستطير إلى القاهرة يوم الخميس في طائرة خاصة.
وخسر الأهلي مباراة الذهاب يوم الأحد بهدف دون رد.
موعد مباراة الأهلي والترجي
يلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس 2026 الجاري.
وتقام المباراة في استاد القاهرة.
وتنطلق في تمام التاسعة مساء.
وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.
بوميل يقرر إراحة لاعبي الترجي بعد الفوز على الأهلي طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابتي ديانج وزيزو أمام الترجي مؤتمر بوميل: لا أعلم إذا كان اللعب في القاهرة بدون جماهير ميزة.. وكنا الأفضل بالشوط الثاني بصافرة معروف وخطأ مصدق.. الوداد يتعادل مع آسفي في الكونفدرالية توروب: بعض التفاصيل لعبت دورا في تحديد نتيجة اللقاء ضد الترجي الشناوي: الأهلي أدى بشكل جيد أمام الترجي.. وسنلعب للتأهل في القاهرة بن حميدة: مباراة الأهلي كانت صعبة ذهنيا أكثر من فنيا بوميل: أرفع القبعة للاعبي الترجي بعد الفوز على الأهلي.. وتجاوزنا الصعوبات رغم المشاكل