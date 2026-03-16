تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 16 مارس 2026 - 16:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد ولفرهامبتون

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك توتنام في المباراة التي شهدت مشاركته كبديل، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كبديل في تعادل ليفربول مع توتنام بنتيجة 1-1 في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام توتنام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الحارس أليسون بيكر بمتوسط تقييم بلغ 7.6 درجة.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 434 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 254 هدفا وصنع 118 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
