"إيقاف قيد مع وقف التنفيذ".. رابطة الدوري الإنجليزي تعاقب تشيلسي

الإثنين، 16 مارس 2026 - 16:15

كتب : FilGoal

فرضت رابطة الدوري الإنجليزي عقوبات على تشيلسي بسبب مخالفات مالية خلال فترة ملكية رومان أبراموفيتش مالك النادي السابق.

وكشفت صحيفة ذا أثلتيك عن معاققبة تشيلسي بحظر القيد لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين، يكون فيها النادي قادرا على تسجيل لاعبيه ما لم يرتكب أي مخالفة أخرى.

كما قررت رابطة الأندية تغريم تشيلسي 10 ملايين جنيه إسترليني لمخالفته قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاقب الرابطة نادي تشيلسي بمنع تسجيل لاعبي أكاديميته لمدة 9 أشهر.

وذكرت ذا أثلتيك أن التهم المتعلقة بالفريق الأول تأتي لعدم اكتمال التقارير المالية للنادي وتأخر سداد المدفوعات منذ عشر سنوات.

وركز التحقيق على المدفوعات المتعلقة بصفقات التعاقد مع صامويل إيتو وويليان عام 2013، بالإضافة إلى إيدن هازارد في العام السابق لهما.

وأصدر تشيلسي بيانا للتعقيب على قرار الرابطة، جاء كالتالي:

"منذ بداية هذه العملية، تعامل النادي مع هذه المسائل بأقصى درجات الجدية، وقدم تعاونًا كاملًا لجميع الجهات التنظيمية المعنية.

ويرحب النادي باعتراف الدوري الإنجليزي الممتاز بتعاونه الاستثنائي، مؤكدًا أنه لولا هذه الإفصاحات الطوعية والإبلاغ الذاتي، لربما لم تكن العديد من مخالفات قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز لتلفت انتباه الدوري أبدًا.

وتُشابه الغرامة المفروضة على تشيلسي العقوبة التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عام 2023. وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن النادي (أبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل استباقي عن حالاتٍ يُحتمل أن تكون فيها التقارير المالية غير مكتملة في عهد ملكية النادي السابقة) والمتعلقة "بمعاملات تاريخية جرت بين عامي 2012 و2019.

غُرِّم نادي تشيلسي 10 ملايين يورو، وهو ما اعتبره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تسويةً للمسألة.

وتُعدّ التهم الموجهة لأكاديمية النادي منفصلةً عن تلك الموجهة للفريق الأول، وتتعلق بمخالفات قواعد تطوير الشباب بين عامي 2019 و2022، قبل استحواذ شركة كليرليك كابيتال وتود بويلي على النادي.

وكان تشيلسي قد مُنع سابقًا من التعاقد مع أي لاعبين لفترتي انتقالات بين عامي 2019 و2020 بعد مخالفته لوائح الفيفا بشأن التعاقد مع لاعبين دون سن 18 عامًا، قبل أن يُخفَّض الحظر إلى فترة واحدة بعد الاستئناف.

العقوبات التي فرضتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز منفصلة عن تحقيق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الذي اتهم نادي تشيلسي بـ 74 مخالفة مزعومة لقواعده المتعلقة بالمدفوعات للوكلاء والوسطاء واستثمارات الأطراف الثالثة في اللاعبين بين عامي 2009 و2022، قبل أن يبيع أبراموفيتش النادي. وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيانها أن هذه العملية لا تزال جارية."

