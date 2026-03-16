خبر في الجول - بينهم هيثم حسن.. منتخب مصر يستقر على ضم سبعة محترفين

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على قائمة المحترفين المستدعاة لمعسكر مارس الجاري.

هيثم حسن النادي : ريال أوفييدو مصر

وتشهد القائمة تواجد هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني مع منتخب مصر لأول مرة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن استدعاء هيثم حسن في توقف مارس. (مزيد من التفاصيل)

وجاءت قائمة المحترفين لمنتخب مصر في معسكر مارس كالآتي:

محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي

عمر مرموش - مانشستر سيتي الإنجليزي

هيثم حسن - ريال أوفييدو الإسباني

إبراهيم عادل - نورشيلاند الدنماركي

مصطفى محمد - نانت الفرنسي

رامي ربيعة - العين الإماراتي

حمدي فتحي - الوكرة القطري

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026 حيث يتواجد في مجموعة تضم إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

وأعلن اتحاد الكرة توصله لاتفاق مع نظيره السعودي لخوض لقاء ودي بين المنتخبين يوم 27 مارس الجاري بمدينة جدة السعودية.

كما كشف منتخب مصر عن موافقة حسام حسن على عرض مواجهة إسبانيا يوم 31 مارس الجاري بإسبانيا، لكن ينتظر الجهاز الفني إنهاء الإجراءات وترتيبات السفر.

ويأتي ذلك بعد اعتذار الجانب القطري عن عدم استضافة المباريات الودية الدولية في مارس الجاري بسبب الأحداث الراهنة.

وبذلك في حالة إقامة المباراة يوم 31 مارس بين مصر وإسبانيا فستحل بدلا من مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا التي ألغيت بعدما لم يتوصل الاتحادين لاتفاق.

وأُلغي معسكر منتخب مصر في قطر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط والذي كان منتظرا أن تقام خلاله مباراتين للمنتخب ضد السعودية وإسبانيا.