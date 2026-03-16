تقرير: كاسيميرو يسبب صداعا لإدارة مانشستر يونايتد.. و7 بدلاء لخلافته

الإثنين، 16 مارس 2026 - 13:31

كتب : FilGoal

يسبب كاسيميرو صداعا كبيرًا لمانشستر يونايتد بعد مطالبة زملائه والجماهير له بالبقاء.

وأعلن مانشستر يونايتد يناير الماضي، رحيل كاسيميرو مع نهاية الموسم، وعدم تفعيل بند تمديد التعاقد لمدة عام إضافي.

وكشفت صحيفة ديلي ميل عن بدلاء كاسيميرون المطروحون، وهو إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست، كارلوس باليبا لاعب برايتون، وتايلر آدامز لاعب بورنموث، وآدم وارتون لاعب كريستال بالاس، وجواو جوميز لاعب ولفرهامبتون، وساندرو تونالي لاعب نيوكاسل، وفيليكس نميشا لاعب بروسيا دورتموند.

وسجل كاسيميرو الهدف الأول ليونايتد في شباك أستون فيلا، وهو الهدف السابع للاعب الوسط البرازيلي هذا الموسم.

وتعد تلك الحصيلة من الأهداف هي الأفضل على الإطلاق في موسم واحد، متجاوزا الأهداف الستة التي سجلها مع ريال مدريد موسم 2020 - 2021.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على حساب أستون فيلا بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

وهتفت الجماهير لـ كاسيميرو عقب المباراة "عام آخر، عام آخر يا كاسيميرو"

ويتقاضى يونايتد أسبوعيا 375 ألف جنيه إسترليني، لذلك سيبقى هدفا دائما للإدارة للرحيل.

وردا على رحيل كاسيميرو، قال مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد "أعتقد أن هذا لا يعني على الإطلاق عدم احترام كاسيميرو، لقد كان رائعاً، لقد كان لاعباً مهماً بالنسبة لنا وكان له دور هام في غرفة الملابس، لكنني أعتقد أنه بالنسبة للنادي والفريق، يأتي اللاعبون ويرحلون، وقد يكون بعضهم أكثر أهمية من غيرهم في أوقات مختلفة."

كما سجل كاسيميرو ستة من أهدافه السبعة من ركلة ثابتة، متقدما بهدفين عن أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي.

