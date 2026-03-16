روي كين يرفض تعيين كاريك مدربا دائما ليونايتد

رفض روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق، تعيين مايكل كاريك مدربا دائما للفريق.

وفاز مانشستر يونايتد على حساب أستون فيلا بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال كين في تحليله للمباراة عبر قناة سكاي سبورتس: "لقد قام بعمل جيد للغاية في المباريات خاضها، ولكن أعتقد أن هناك خيارات أفضل متاحة."

وأكمل "هناك فارق كبير بين المدرب المؤقت أو والمدرب الدائم."

وحقق مانشستر يونايتد فوزه السابع خلال 9 مباريات خاضها الفريق تحت قيادة مايكل كاريك.

وأضاف روي كين "نفس مجموعة اللاعبين الحالية أنهت الموسم في المركز الـ 15، لذا يمكن للجميع أن يفرحوا بحصول يونايتد على المركز الثالث في الدوري. أما أنا فلا. لستُ واحداً منهم."

وبسؤاله عن المرشح الأمثل لتدريب مانشستر يونايتد، رد كين "دييجو سيميوني ولويس إنريكي."

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة.