مؤتمر بوميل: لا أعلم إذا كان اللعب في القاهرة بدون جماهير ميزة.. وكنا الأفضل بالشوط الثاني

أعرب باتريس بوميل مدرب الترجي عن سعادته بما حققه الفريق أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل الحسم الأسبوع المقبل في القاهرة.

وقال باتريس بوميل في المؤتمر الصحفي: "ستقام مواجهتنا ضد الأهلي على استاد القاهرة بدون جماهير، ولا أعرف إن كان ذلك ميزة للاعب أم لا، اللعب وسط مدرجات خالية ليس سهلا على أي من الفريقين، وعلى أي حال أشكر الجماهير التي ساندتنا أمام الأهلي".

وتابع "بالنسبة لي هذه أول مباراة على أرضنا، والحضور الجماهيري كان مذهلا، ونحن محترفون سنتكيف على اللعب سواء كان الملعب خاليا من الجماهير أمام وسط الحضور الجماهيري".

وكشف بوميل "سيحتاج حوالي 15 لاعبا للعلاج الإلزامي في العيادة اليوم الإثنين، سأمر على الطاقم الطبي للتأكد من التعافي بشكل سليم وجاهزية الجميع، فبعض اللاعبين بحاجة إلى راحة لأننا خضنا العديد من المباريات المتتالية".

وشدد "سعيد بأداء لاعبي فريقي، فهم فهموا ما أردت فعله بالمباراة، وأدوا بشكل ممتاز خاصة في الشوط الثاني، وحققنا ما أردناه".

وأوضح "أرى أننا لعبنا بشكل أفضل بكثير في الشوط الثاني، مما سمح لنا بتعطيل لعب الأهلي قليلا، ونعم انتصرنا 1-0 لكن أعتقد أننا أهدرنا 4 أو 5 فرص محققة خلال المباراة، وعلينا أن نكون أكثر دقة في الفترة المقبلة".

وواصل "الأهلي اعتمد استراتيجية اللعب بدون مهاجم صريح في الشوط الأول لأن الوقت كان حاسما بالنسبة لهم، ولعبوا على الأطراف بشكل متناغم مع لاعبين يتمتعون بمهارات فنية عالية، ولهذا السبب أجريت تغييرات وأبلغت اللاعبية أننا بحاجة لمزيد من الجرأة".

واختتم بوميل تصريحاته "شعر لاعبو الترجي ببذل جهدا كبيرا، ولكن قلت لهم أنتم تبذلوا الجهد الخطأ، وأعتقد أن ما قلته بين الشوطين ظهر بشكل جيد في الشوط الثاني".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

وحقق الترجي أول فوز على الأهلي منذ 8 سنوات، بالتحديد في إياب نهائي البطولة عام 2018 عندما فاز الفريق التونسي 3-0 على الأحمر.

كما أن هدف الترجي في الأهلي هو الأول أيضا منذ نهائي 2018، بعد 6 مباريات متتالية دون أهداف للفريق التونسي أمام الأحمر.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وإذا حقق الأهلي الفوز بنتيجة هدف دون مقابل يتم اللجوء لشوطين إضافيين.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس 2026 الجاري.

وتقام المباراة في استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.