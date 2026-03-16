بصافرة معروف وخطأ مصدق.. الوداد يتعادل مع آسفي في الكونفدرالية

تعادل الوداد مع أولمبيك آسفي في مواجهة مغربيى خالصة بنتيجة 1-1 في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية في لقاء أقيم على ملعب المسيرة معقل الأخير.

سجل روميرو فاكا هدف الوداد وتعادل صلاح الدين الرحولي لأصحاب الأرض.

وانتهت 3 مباريات في ربع النهائي بالتعادل 1-1 منها مباراتين طرفها مصري بتعادل المصري مع شباب بلوزداد والزمالك مع أوتوهو.

فيما استطاع فريق مانياما الفوز على اتحاد الجزائر بنتيجة 2-1.

وتُحسم هوية الفريق المغربي المتأهل لنصف النهائي يوم الأحد المقبل.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من مانياما واتحاد الجزائر في نصف النهائي.

وأقيم اللقاء بصافرة محمد معروف وطاقم تحكيمي مصري كاملا: أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال وأمين عمر، ومحمود عاشور وحسام عزب.

وتقدم الوداد بهد من البوليفي فاكا في الدقيقة 67 بعد عرضية مرت من الدفاع سددها في الشباك.

وسجل أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 85 بهدف الرحولي بتسديدة أرضية على يسار الحارس.

وسجل وليد ناسي هدفا للوداد في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء محققا الفوز لكن معروف عاد لتقنية الفيديو وألغى الهدف بداعي وجود خطأ على صلاح الدين مصدق مدافع الوداد في بداية الهجمة.

تعادل لم يحسم شيئا في انتظار معرفة هوية المتأهل الأسبوع المقبل على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.