توروب: بعض التفاصيل لعبت دورا في تحديد نتيجة اللقاء ضد الترجي

الإثنين، 16 مارس 2026 - 02:02

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الترجي - توروب

شدد يس توروب المدير الفني لـ الأهلي أن بعض التفاصيل لعبت دورا في تحديد نتيجة مباراة الفريق ضد الترجي التونسي.

وخسر الأهلي بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل الحسم الأسبوع المقبل في القاهرة.

وقال المدير الفني لـ الأهلي خلال المؤتمر الصحفي: "مواجهة الترجي شهدت أداءً متكافئا بين الفريقين، وبعض التفاصيل لعبت دورا في تحديد نتيجتها، خاصة بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفيديو، توقعت في البداية مراجعة سقوط إمام عاشور داخل منطقة جزاء المنافس".

وأضاف "وصلنا أكثر من مرة إلى منطقة جزاء الترجي، لكننا افتقدنا الدقة في إنهاء بعض الفرص، والأداء في الشوط الثاني لم يكن بالمستوى المطلوب".

وواصل "مبروك للترجي على الفوز، بالنسبة لي كانت مباراة متكافئة في المستوى طوال الـ90 دقيقة، واختلفت أوقات السيطرة والتحكم في المباراة بين الفريقين".

وأتم "حزين لغياب الجماهير في لقاء الإياب وأثق في قدرة الفريق لتحقيق نتيجة تؤهلنا إلى نصف النهائي من القاهرة".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس 2026 الجاري.

وتقام المباراة في استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

