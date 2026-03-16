كرة طائرة - الأهلي يفوز ويتصدر وخسارة الزمالك في دوري السوبر

انتصر الأهلي على بتروجت وخسر الزمالك من سبورتنج في الجولة الرابعة من دوري السوبر الممتاز.

ويشارك 8 فرق وهي الأهلي والزمالك وبتروجت وسبورتنج والطيران والقناة والجزيرة والاتحاد السكندري.

وفاز الأهلي على بتروجت بنتيجة 3-1 بأشواط جاءت: 25-23 و17-25 و25-18 و25-16.

في المقابل خسر الزمالك بنتيجة 3-2 من سبورتنج.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 12 نقطة مقابل 9 للزمالك الثاني.

ويقام الدور النهائي بمشاركة 8 فرق على أن تلعب كل الفرق ضد بعضها البعض، ليلعب كل فريق 7 مباريات من أجل حسم الترتيب الأخير.

ومن ثم تقام الأدوار الإقصائية بمواجهة صاحب المركز الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس.

وبدأت مباريات المرحلة الترتيبية يوم 6 مارس وتنتهي يوم 25 مارس.