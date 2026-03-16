الشناوي: الأهلي أدى بشكل جيد أمام الترجي.. وسنلعب للتأهل في القاهرة

الإثنين، 16 مارس 2026 - 01:37

كتب : FilGoal

يرى محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي أن فريقه أدى بشكل جيد في مباراة الترجي التونسي رغم الخسارة.

وقال الشناوي عبر بي إن سبورتس: "لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول والثاني أيضا وغاب عنا التوفيق، أمامنا مباراة عودة في مصر ونستطيع التعويض فيها".

وأضاف "اللاعبون أدوا بشكل جيد والروح ظهرت في المباراة، والكل تقبل قرارات مجلس الإدارة".

وأتم تصريحاته "المباراة المقبلة مهمة جدا لنا ونعرف أهميتها وأهمية الصعود، وسنلعب بقوة ونقدم كل ما لدينا من أجل الفوز والتأهل".

وفاز الترجي التونسي على الأهلي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الترجي أول فوز على الأهلي منذ 8 سنوات، بالتحديد في إياب نهائي البطولة عام 2018 عندما فاز الفريق التونسي 3-0 على الأحمر.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

