بن حميدة: مباراة الأهلي كانت صعبة ذهنيا أكثر من فنيا

أوضح محمد أمين بن حميدة لاعب الترجي أن مباراة الأهلي كانت صعبة على المستوى الذهني أكثر من الفني.

وفاز الترجي التونسي على الأهلي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال بن حميدة لـ بي إن سبورتس: "الأهلي من أقوى الفرق في إفريقيا، لكن لعبنا بشكل جيد".

وأضاف "المباراة كانت تحتاج إلى التركيز لأنها تعتبر أصعب على المستوى الذهني أكثر من الفني".

وأكمل "صنعنا العديد من الفرص في الشوط الثاني وكان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني".

وأتم "دعم الجماهير جعلنا نظهر بمستوى الجيد وهذا ليس بالغريب عليهم وكان علينا إسعادهم".

وحقق الترجي أول فوز على الأهلي منذ 8 سنوات، بالتحديد في إياب نهائي البطولة عام 2018 عندما فاز الفريق التونسي 3-0 على الأحمر.

كما أن هدف الترجي في الأهلي هو الأول أيضا منذ نهائي 2018، بعد 6 مباريات متتالية دون أهداف للفريق التونسي أمام الأحمر.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

