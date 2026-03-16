بوميل: أرفع القبعة للاعبي الترجي بعد الفوز على الأهلي.. وتجاوزنا الصعوبات رغم المشاكل

الإثنين، 16 مارس 2026 - 01:24

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا ضد أنجولا

رفع باتريس بوميل المدير الفني لـ الترجي التونسي القبعة لفريقه على أداءه ضد الأهلي بعد الفوز 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الترجي على الأهلي بفضل هدف محمد أمين توجاي من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وقال المدير الفني لـ الترجي عبر بي إن سبورتس: "كنا ننتظر هذه المباراة، سجلنا هدفا أمام الأهلي لأول مرة منذ سنوات، وكنا نعرف قدرة الأهلي وجودة لاعبيه لكننا لعبنا بروح عالية".

وحقق الترجي أول فوز على الأهلي منذ 8 سنوات، بالتحديد في إياب نهائي البطولة عام 2018 عندما فاز الفريق التونسي 3-0 على الأحمر.

وأضاف "تجاوزنا الصعوبات رغم مشاكل الشوط الأول طلبت من اللاعبين أن يضغطوا ويمرروا لنضع الضغط على الأهلي".

وأكمل "سنحت لنا أكثر من فرصة في الشوط الأول لم نستغلها وكان هناك تردد في القرارات".

وواصل "في الشوط الثاني ضغطنا واستحوذنا على الكرة وكنا أفضل في التحولات حتى جاءت ركلة الجزاء التي سجلنا منها الهدف".

وتابع "أرفع القبعة للاعبي فريقي لأننا بحثنا عن الانتصار اليوم".

وأتم "فزنا لكن ينتظرنا عملا كبيرا في الإياب، وعلينا إنهاء المهمة في القاهرة ويجب أن نتحلى بالشجاعة وتنتظرنا مباراة صعبة".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس 2026 الجاري.

وتقام المباراة في استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الترجي باتريس بوميل
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
/articles/525305/بوميل-أرفع-القبعة-للاعبي-الترجي-بعد-الفوز-على-الأهلي-وتجاوزنا-الصعوبات-رغم-المشاكل