دوري أبطال إفريقيا – بدون جمهور.. موعد مباراة الأهلي ضد الترجي والقناة الناقلة

الإثنين، 16 مارس 2026 - 01:08

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الترجي

يلعب الأهلي من جديد ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا في إياب دور الثمانية.

وفاز الترجي التونسي على الأهلي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الترجي أول فوز على الأهلي منذ 8 سنوات، بالتحديد في إياب نهائي البطولة عام 2018 عندما فاز الفريق التونسي 3-0 على الأحمر.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس 2026 الجاري.

وتقام المباراة في استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا
