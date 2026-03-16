الحسم في القاهرة.. الترجي يهزم الأهلي لأول مرة منذ 6 سنوات

فاز الترجي التونسي على الأهلي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الترجي أول فوز على الأهلي منذ 8 سنوات، بالتحديد في إياب نهائي البطولة عام 2018 عندما فاز الفريق التونسي 3-0 على الأحمر.

كما أن هدف الترجي في الأهلي هو الأول أيضا منذ نهائي 2018، بعد 6 مباريات متتالية دون أهداف للفريق التونسي أمام الأحمر.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمحاولات من الترجي وفي الدقيقة 10 انطلق فلوريان دانهو نحو المرمى وسدد كرة أرضية أبعدها مصطفى شوبير ببراعة.

وسقط إمام عاشور مصابا قبل أن يقوم ويستكمل المباراة.

وسدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركنية.

ومرة أخرى حاول الأهلي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من تريزيجيه لكن الحارس بشير بن سعيد أبعدها إلى ركنية.

ونفذ الأهلي الركنية سريعا ووصلت الكرة إلى يوسف بلعمري الذي سددها أعلى العارضة في فرصة خطيرة أخرى للأهلي.

وحصل محمد هاني على بطاقة صفراء في الدقيقة 26 بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي الترجي.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد الترجي أن يسجل هدف التقدم بعد عرضية من ناحية اليسار قابلها فلوريان دانهو بتسديدة لكن شوبير تألق وأبعدها ببراعة.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني استمرت خطورة الترجي وسدد يان ساس كرة من خارج منطقة الجزاء أمسك بها شوبير.

ورد الأهلي بتسديدة من بنشرقي أبعدها الحارس بشير بن سعيد.

وتوقف اللعب من أجل مراجعة ركلة جزاء في الفيديو لصالح الترجي.

ليعود الحكم ويحتسب ركلة جزاء للترجي في الدقيقة 68 بعد لمسة يد على محمد هاني.

وتقدم المدافع محمد أمين توجاي لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تقدم الترجي في الدقيقة 73.

محمد أمين توغاي يسجل الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي في شباك الأهلي المصري من علامة الجزاء#دوري_أبطال_إفريقيا #الترجي_الأهلي pic.twitter.com/Tu2byGLpJO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 15, 2026

وأجرى توروب تبديل مزدوج للأهلي في الدقيقة 77 بنزول مروان عطية ومروان عثمان بدلا من كوكا وبنشرقي.

وكاد يان ساس أن يسجل الهدف الثاني للترجي بعد تسديدة للكرة عقب عرضية من ناحية اليمين، لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

وكاد الأهلي أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 88 عن طريق حسين الشحات البديل بعد عرضية من إمام عاشور لكن الكرة اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركنية.

