انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر

الأحد، 15 مارس 2026 - 22:44

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الترجي - زيزو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي التونسي ضد الأهلي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل الترجي – ديارا وساس يقودان هجوم الترجي أمام الأهلي تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام الترجي.. وبنشرقي يقود الهجوم

نهاية المباراة بفوز الترجي

ق 88: فرصة خطيرة للأهلي من حسين الشحات

ق 80: فرصة الثاني تضيع من يان ساس

ق 78: إنذار لياسر إبراهيم

ق 77: نزول مروان عطية ومروان عثمان بدلا من كوكا وبنشرقي

ق 73: هدف أول للترجي من توجاي

ق 69: ركلة جزاء للترجي

ق 68: الفيديو يراجع ركلة جزاء

ق 64: تسديدة من بنشرقي والحارس يتصدى

ق 58: أخطر فرصة للترجي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل

ق 45: شوبير يتألق

ق 40: محاولة من بنشرقي والدفاع يبعدها

ق 26: محمد هاني يحصل على بطاقة صفراء

ق 22: ركنية سريعة وتسديدة من بلعمري أعلى العارضة

ق 21: تسديدة قوية من تريزيجيه يبعدها الحارس

ق 17: تسديدة من إمام تصطدم في الدفاع

ق 12: إصابة إمام عاشور

ق 10: تألق شوبير

انطلاق المباراة

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525294/مباشر-أبطال-إفريقيا-الترجي-1-0-الأهلي-التعادل-يضيع