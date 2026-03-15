انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر
الأحد، 15 مارس 2026 - 22:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي التونسي ضد الأهلي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
نهاية المباراة بفوز الترجي
ق 88: فرصة خطيرة للأهلي من حسين الشحات
ق 80: فرصة الثاني تضيع من يان ساس
ق 78: إنذار لياسر إبراهيم
ق 77: نزول مروان عطية ومروان عثمان بدلا من كوكا وبنشرقي
ق 73: هدف أول للترجي من توجاي
ق 69: ركلة جزاء للترجي
ق 68: الفيديو يراجع ركلة جزاء
ق 64: تسديدة من بنشرقي والحارس يتصدى
ق 58: أخطر فرصة للترجي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل
ق 45: شوبير يتألق
ق 40: محاولة من بنشرقي والدفاع يبعدها
ق 26: محمد هاني يحصل على بطاقة صفراء
ق 22: ركنية سريعة وتسديدة من بلعمري أعلى العارضة
ق 21: تسديدة قوية من تريزيجيه يبعدها الحارس
ق 17: تسديدة من إمام تصطدم في الدفاع
ق 12: إصابة إمام عاشور
ق 10: تألق شوبير
انطلاق المباراة