مباشر أبطال إفريقيا – الترجي (0)-(0) الأهلي.. شوبير يتألق
الأحد، 15 مارس 2026 - 22:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي التونسي ضد الأهلي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
ق 45: شوبير يتألق
ق 40: محاولة من بنشرقي والدفاع يبعدها
ق 26: محمد هاني يحصل على بطاقة صفراء
ق 22: ركنية سريعة وتسديدة من بلعمري أعلى العارضة
ق 21: تسديدة قوية من تريزيجيه يبعدها الحارس
ق 17: تسديدة من إمام تصطدم في الدفاع
ق 12: إصابة إمام عاشور
ق 10: تألق شوبير
انطلاق المباراة
نرشح لكم
تشكيل الترجي – ديارا وساس يقودان هجوم الترجي أمام الأهلي تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام الترجي.. وبنشرقي يقود الهجوم مولودية الجزائر يعلن خليفة موكوينا "بدون ليزر أو شماريخ".. المساكني يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي مواعيد الأحد 15 مارس 2026.. الأهلي ضد الترجي وليفربول يواجه توتنام طريق بيراميدز - نهضة بركان يخطف تعادلا في +98 أمام الهلال السوداني الأهلي يخوض مرانه الرئيسي قبل مواجهة الترجي على ملعب رادس مدرب أوتوهو لـ في الجول: لدينا فرصة للتأهل أمام الزمالك.. وهذا اللاعب أعجبني