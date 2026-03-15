مباشر أبطال إفريقيا – الترجي (0)-(0) الأهلي.. ركلة جزاء

الأحد، 15 مارس 2026 - 22:44

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الترجي - زيزو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي التونسي ضد الأهلي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ق 69: ركلة جزاء للترجي

ق 68: الفيديو يراجع ركلة جزاء

ق 64: تسديدة من بنشرقي والحارس يتصدى

ق 58: أخطر فرصة للترجي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل

ق 45: شوبير يتألق

ق 40: محاولة من بنشرقي والدفاع يبعدها

ق 26: محمد هاني يحصل على بطاقة صفراء

ق 22: ركنية سريعة وتسديدة من بلعمري أعلى العارضة

ق 21: تسديدة قوية من تريزيجيه يبعدها الحارس

ق 17: تسديدة من إمام تصطدم في الدفاع

ق 12: إصابة إمام عاشور

ق 10: تألق شوبير

انطلاق المباراة

