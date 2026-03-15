سوبوسلاي: إذا استمر ليفربول بهذا المستوى سنحتفل معا بالتأهل لدوري المؤتمر

أعرب دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول عن خيبة أمله الكبيرة بعد النتيجة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق بحاجة إلى الاستيقاظ سريعًا إذا أراد مواصلة المنافسة.

وتعادل ليفربول مع ضيفه توتنام بهدف لكل فريق في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال سوبوسلاي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "إنه إحباط كبير، لا أعرف ماذا حدث، ليس لدي ما أقوله. في الدقيقة الأخيرة مرة أخرى، لا أعرف كم مرة حدث هذا معنا هذا الموسم. علينا أن نستفيق".

وأضاف: "أشعر بالإحباط ويجب أن نستيقظ، لأنه إذا استمررنا بهذا الشكل فسنكون سعداء فقط بالتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي. لا أعرف لماذا يحدث هذا، بصراحة لا أعرف".

وتابع: "أعتقد أننا لعبنا شوطًا أول جيدًا للغاية. سيطرنا على المباراة بالكامل تقريبًا ولم يصنعوا فرصًا حقيقية سوى كرة أو كرتين برأسية. لكن في الشوط الثاني لم نفعل نفس الأشياء التي قمنا بها في الأول".

وواصل اللاعب المجري حديثه قائلا: "سنجلس معًا ونتحدث. هذه أصعب الأوقات، لكن علينا أن نبقى متحدين".

وعن صافرات الاستهجان من الجماهير قال: "لم أسمعها، لكن يمكننا تفهمها. نحن لا نقدم المستوى الذي يجب أن نقدمه. في الوقت نفسه يجب أن يقفوا خلفنا، لأننا في الموسم الماضي حسمنا اللقب قبل أربع مباريات من النهاية وكان الجميع سعيدًا. نحتاج دعمهم في الأوقات الصعبة".

واختتم سوبوسلاي تصريحاته قائلا: "لا يزال هناك وقت لنُظهر مدى رغبتنا في القتال. علينا أن نبقى معًا ونقاتل من أجل النادي".

ورفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن أستون فيلا الرابع.

أما توتنام فاستمر في المركز الـ16 برصيد 30 نقطة.

