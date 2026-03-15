تشكيل الترجي – ديارا وساس يقودان هجوم الترجي أمام الأهلي
الأحد، 15 مارس 2026 - 22:01
كتب : FilGoal
أعلن باتريس بوميل المدير الفني الفرنسي للترجي التونسي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.
ويلعب الأهلي ضد الترجي التونسي في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.
ويقود الهجوم البرازيلي يان ساس، بجانب جاك ديارا وفلوريان دانهو.
وجاء تشكيل الترجي كالآتي:
حراسة المرمى: بشير بن سعيد
الدفاع: حمزة جلاسي – محمد أمين توجاي – محمد دراجر – محمد أمين بن حميدة
الوسط: حسام تقا – أونوتشي أوجبليو – معز الحاج علي
الهجوم: يان ساس – جاك ديارا – فلوريان دانهو
وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.
نرشح لكم
مباشر أبطال إفريقيا – الترجي (0)-(0) الأهلي.. ركلة جزاء تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام الترجي.. وبنشرقي يقود الهجوم مولودية الجزائر يعلن خليفة موكوينا "بدون ليزر أو شماريخ".. المساكني يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي مواعيد الأحد 15 مارس 2026.. الأهلي ضد الترجي وليفربول يواجه توتنام طريق بيراميدز - نهضة بركان يخطف تعادلا في +98 أمام الهلال السوداني الأهلي يخوض مرانه الرئيسي قبل مواجهة الترجي على ملعب رادس مدرب أوتوهو لـ في الجول: لدينا فرصة للتأهل أمام الزمالك.. وهذا اللاعب أعجبني