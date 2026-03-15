تشكيل الترجي – ديارا وساس يقودان هجوم الترجي أمام الأهلي

أعلن باتريس بوميل المدير الفني الفرنسي للترجي التونسي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الترجي التونسي في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.

ويقود الهجوم البرازيلي يان ساس، بجانب جاك ديارا وفلوريان دانهو.

وجاء تشكيل الترجي كالآتي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: حمزة جلاسي – محمد أمين توجاي – محمد دراجر – محمد أمين بن حميدة

الوسط: حسام تقا – أونوتشي أوجبليو – معز الحاج علي

الهجوم: يان ساس – جاك ديارا – فلوريان دانهو

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.