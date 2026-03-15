تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام الترجي.. وبنشرقي يقود الهجوم
الأحد، 15 مارس 2026 - 21:45
كتب : حسام نور الدين
عاد مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي من جديد أمام الترجي.
مصطفى شوبير
النادي : الأهلي
ويلعب الأهلي ضد الترجي التونسي في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.
ودفع يس توروب المدير الفني للأهلي بـ أحمد نبيل "كوكا" في وسط الملعب بدلا من مروان عطية.
وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:
المرمى: مصطفى شوبير
الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – هادي رياض – يوسف بلعمري
الوسط: أليو ديانج – كوكا – إمام عاشور
الهجوم: تريزيجيه – زيزو – أشرف بنشرقي
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد الشناوي – أحمد رمضان – محمد علي بن رمضان – مروان عطية – حسين الشحات – أحمد عيد – عمرو الجزار – مروان عثمان – طاهر محمد
وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.
