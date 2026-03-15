سلوت: للأسف لم نتمكن من تسجيل أكثر من هدف أمام توتنام

أعرب أرني سلوت مدرب ليفربول عن خيبة أمله بعد تعادل فريقه مع توتنام، مؤكدًا أن الفريق كان قادرًا على تسجيل أكثر من هدف خلال المباراة.

وتعادل ليفربول مع ضيفه توتنام بهدف لكل فريق في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن أستون فيلا الرابع.

أما توتنام فاستمر في المركز الـ16 برصيد 30 نقطة.

وقال سلوت في تصريحات عبر بي بي سي: "للأسف لم نتمكن من تسجيل أكثر من هدف واحد. أعتقد أن الجزء الأكثر تكافؤًا في المباراة كان في الدقائق الأخيرة عندما حصل الفريقان على فرص للتسجيل، معظم الفرص التي صنعها المنافس جاءت من مواقف مشابهة للكرة التي جاء منها هدفهم".

وتحدث عن هدف دومينيك سوبوسلاي قائلا: "كان هدفًا رائعًا، من الجميل تسجيل هدف بهذه الطريقة. لقد صنعنا فرصًا أفضل من تلك، لكن عندما تكون الكرة أمام دومينيك تصبح فرصة كبيرة، وقد رأينا ذلك مرة أخرى".

كما أشاد بأداء اللاعب الشاب ريو نجوموها قائلا: "لقد استمتع بالمباراة وأنا أيضًا استمتعت بأدائه. تطور بشكل كبير خلال الموسم. عمره 17 عامًا فقط، واليوم خاض أول مباراة له أساسيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز. كان يشكل تهديدًا مستمرًا، وهذا بالتأكيد أحد الإيجابيات التي نخرج بها من المباراة".

وعن شعوره بأن الفريق خسر نقطتين قال: "نعم بالطبع، عندما تلعب على أرضك وتتقدم في النتيجة لفترة طويلة، فمن الطبيعي أن تشعر بأنك أضعت نقطتين".

