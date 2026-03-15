جافي: حلمت دائما بارتداء شارة قيادة برشلونة.. وفليك كان مثل والدي

شدد جافي على أنه حلم دائما بارتداء شارة قيادة برشلونة.

وعاد جافي للمشاركة مع برشلونة بعد الغياب نحو 6 أشهر بسبب الإصابة.

وشارك جافي كبديل خلال فوز برشلونة على إشبيلية بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وقال جافي لشبكة دازن عقب المباراة: "كان الأمر صعبا جدا لأكون صادقا، كان أصعب بكثير من المرة الأولى، مررت بفترة سيئة للغاية وكانت العملية أكثر ألما وكان من الصعب علي التعامل مع الشعور اليومي".

وواصل "إحساسي لا يمكن وصفه، سعيد جدا بالعودة مع الفريق ومع الجماهير، عندما بدأت الإحماء وسمعت الناس يرددون اسمي، شعرت بالقشعريرة".

وأكمل "فليك كان دائما معي، مثل الأب، كان يدعمني دائما وأنا ممتن له جدا لأنه وثق بي دائما وقد شعرت بذلك".

وتابع "لقد حلمت بهذه اللحظة مرات كثيرة والحقيقة أنني سعيد جدا، سعيد بمساعدة الفريق وبالتواجد مع زملائي وآمل أن يستمر الأمر هكذا".

وأضاف "ارتداء شارة القيادة هو حلم بالنسبة لي، لقد حلمت بأن أكون قائدا لهذا النادي ومع هؤلاء الزملاء الذين أملكهم، أنا سعيد جدا".

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 70 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.