بمشاركة صلاح.. ريتشارليسون يصعق ليفربول بتعادل قاتل

واصل البرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنام تألقه أمام ليفربول حين نجح في تسجيل هدف قاتل لفريقه في ملعب أنفيلد بمباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الأحد.

وحل توتنام ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم ليفربول عن طريق دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 18، قبل أن يدرك ريتشارليسون التعادل في الدقيقة 90.

ووصل الدولي البرازيلي لهدفه السادس في شباك ليفربول خلال 18 مباراة بقمصان الفرق التي لعب لها (واتفورد وإيفرتون وتوتنام).

وخسر ليفربول نقطتين هامتين في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فقد رفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن أستون فيلا الرابع.

أما توتنام فاستمر في المركز الـ16 برصيد 30 نقطة.

نقطة التعادل هي الأولى التي يحققها إيجور تودور مدرب توتنام منذ تعيينه قبل شهر كامل.

وجلس محمد صلاح نجم ليفربول على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 64.

ابتسمت أخيرا لريتشارليسون

بدأت المباراة بهدوء نسبي، مع مرور أول ربع ساعة دون خطورة تذكر على المرميين.

وفي الدقيقة 18، سجل سوبوسلاي هدفًا رائعًا من ركلة حرة، ليمنح ليفربول التقدم المبكر.

ومع مرور نصف الساعة، حافظ ليفربول على تقدمه، قبل أن يتدخل القائم في الدقيقة 36 ويمنع هدفًا محققًا لكودي جاكبو.

وقبل نهاية الشوط، حاول ريتشارليسون إدراك التعادل بتسديدة رأسية قوية في الدقيقة 45، وأخرى تصدى لها أليسون في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليحافظ على تقدم ليفربول.

مع بداية الشوط الثاني، واصل أليسون تألقه أمام ريتشارليسون، حيث تصدى لمواطنه في أكثر من فرصة.

وشهدت الدقيقة 64 دخول صلاح وهوجو إيكيتيكي وكورتيس جونز بدلا من ريو نجوموها وفلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونج.

بعدها أهدر إيكيتيكي فرصة كبيرة بعد تمريرة من صلاح بالدقيقة 69.

كما حاول صلاح استغلال عدم تفاهم دفاع توتنام في الدقيقة 73، إلا أن كرته مرت بجانب القائم، قبل أن يرسل تسديدة أخرى اصطدمت بدفاع الفريق المنافس.

شهدت الدقيقة 77 تسديدة مباشرة من محمد صلاح مرت فوق مرمى توتنام.

في الدقيقة 90، جاء الحسم عبر ريتشارليسون الذي استغل تمريرة من راندال كولو مواني لينجح أخيرا في تسجيل هدف الفوز القاتل.

وفي الوقت بدل الضائع، أهدر إيكيتيكي فرصة أخرى كانت كفيلة بتحقيق النقاط الـ3.