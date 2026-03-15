بمشاركة صلاح.. ريتشارليسون يصعق ليفربول بتعادل قاتل

الأحد، 15 مارس 2026 - 20:41

كتب : FilGoal

واصل البرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنام تألقه أمام ليفربول حين نجح في تسجيل هدف قاتل لفريقه في ملعب أنفيلد بمباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الأحد.

وحل توتنام ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم ليفربول عن طريق دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 18، قبل أن يدرك ريتشارليسون التعادل في الدقيقة 90.

أخبار متعلقة:
برشلونة يضرب إشبيلية بخماسية وينتقم من مباراة الذهاب مانشستر يونايتد يفوز على أستون فيلا ويتقدم للمركز الثالث كوبي: مبابي وكاريراس جاهزان لمواجهة مانشستر سيتي فليك يوضح سبب جلوس يامال على مقاعد البدلاء أمام إشبيلية

ووصل الدولي البرازيلي لهدفه السادس في شباك ليفربول خلال 18 مباراة بقمصان الفرق التي لعب لها (واتفورد وإيفرتون وتوتنام).

وخسر ليفربول نقطتين هامتين في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فقد رفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن أستون فيلا الرابع.

أما توتنام فاستمر في المركز الـ16 برصيد 30 نقطة.

نقطة التعادل هي الأولى التي يحققها إيجور تودور مدرب توتنام منذ تعيينه قبل شهر كامل.

وجلس محمد صلاح نجم ليفربول على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 64.

ابتسمت أخيرا لريتشارليسون

بدأت المباراة بهدوء نسبي، مع مرور أول ربع ساعة دون خطورة تذكر على المرميين.

وفي الدقيقة 18، سجل سوبوسلاي هدفًا رائعًا من ركلة حرة، ليمنح ليفربول التقدم المبكر.

ومع مرور نصف الساعة، حافظ ليفربول على تقدمه، قبل أن يتدخل القائم في الدقيقة 36 ويمنع هدفًا محققًا لكودي جاكبو.

وقبل نهاية الشوط، حاول ريتشارليسون إدراك التعادل بتسديدة رأسية قوية في الدقيقة 45، وأخرى تصدى لها أليسون في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليحافظ على تقدم ليفربول.

مع بداية الشوط الثاني، واصل أليسون تألقه أمام ريتشارليسون، حيث تصدى لمواطنه في أكثر من فرصة.

وشهدت الدقيقة 64 دخول صلاح وهوجو إيكيتيكي وكورتيس جونز بدلا من ريو نجوموها وفلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونج.

بعدها أهدر إيكيتيكي فرصة كبيرة بعد تمريرة من صلاح بالدقيقة 69.

كما حاول صلاح استغلال عدم تفاهم دفاع توتنام في الدقيقة 73، إلا أن كرته مرت بجانب القائم، قبل أن يرسل تسديدة أخرى اصطدمت بدفاع الفريق المنافس.

شهدت الدقيقة 77 تسديدة مباشرة من محمد صلاح مرت فوق مرمى توتنام.

في الدقيقة 90، جاء الحسم عبر ريتشارليسون الذي استغل تمريرة من راندال كولو مواني لينجح أخيرا في تسجيل هدف الفوز القاتل.

وفي الوقت بدل الضائع، أهدر إيكيتيكي فرصة أخرى كانت كفيلة بتحقيق النقاط الـ3.

نرشح لكم
سوبوسلاي: إذا استمر ليفربول بهذا المستوى سنحتفل معا بالتأهل لدوري المؤتمر تودور: نستحق التعادل مع ليفربول.. وخضنا اللقاء بـ 12 لاعبا سلوت: للأسف لم نتمكن من تسجيل أكثر من هدف أمام توتنام انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (1)-(1) توتنام.. تعادل قاتل مانشستر يونايتد يفوز على أستون فيلا ويتقدم للمركز الثالث تشكيل ليفربول – صلاح على مقاعد البدلاء أمام توتنام.. وعودة أليسون تقييم مرموش أمام وست هام من الصحف الإنجليزية انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3)-(1) أستون فيلا
أخر الأخبار
مباشر أبطال إفريقيا – الترجي (0)-(0) الأهلي.. تسديدة قوية من تريزيجيه 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
بث مباشر كرة طائرة - الأهلي (27) 1-0 (25) الزمالك.. نهائي كأس مصر سيدات 48 دقيقة | رياضات أخرى
سوبوسلاي: إذا استمر ليفربول بهذا المستوى سنحتفل معا بالتأهل لدوري المؤتمر ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يعلن نقل مباراة مصر أمام السعودية وموعدها ساعة | منتخب مصر
تشكيل الترجي – ديارا وساس يقودان هجوم الترجي أمام الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
تودور: نستحق التعادل مع ليفربول.. وخضنا اللقاء بـ 12 لاعبا ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام الترجي.. وبنشرقي يقود الهجوم ساعة | الكرة الإفريقية
سلوت: للأسف لم نتمكن من تسجيل أكثر من هدف أمام توتنام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
